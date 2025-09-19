Как выяснилось, взрослые шимпанзе потребляют примерно 14 г чистого этанола каждый день.

Калифорнийские ученые обнаружили, что шимпанзе в естественной среде постоянно потребляют значительные дозы этанола, который есть в ферментированных фруктах. Об этом говорится в новом исследовании.

По словам исследователей из Университета Калифорнии в Беркли, впервые измеренное содержание алкоголя в плодах, которые доступны шимпанзе в Уганде и Кот-д'Ивуаре, говорит о том, что эти животные могут получать эквивалент более двух стандартных алкогольных напитков в день.

Как пояснил главный автор исследования Алексей Маро, взрослые шимпанзе, которые весят около 40 кг, потребляют примерно 14 г чистого этанола каждый день, что является одной стандартной порцией алкоголя по американской системе или почти две по европейской - 10 г. Столько же алкоголя есть в бутылке пива объемом 0.33 л.

Видео дня

В целом шимпанзе за день съедают около 4,5 кг фруктов в день, что составляет около 75% их рациона. Отмечается, что среднее содержание этанола в 21 видах фруктов составляло 0,31-0,32%.

Самыми распространенными среди этих фруктов оказались инжир Ficus musuco в Нгого и плоды Parinari excelsa в Таи. Эти приматы часто собираются на деревьях с такими фруктами перед тем, как отправляться патрулировать территорию.

По словам ученых, признаков опьянения у животных нет, ведь чтобы почувствовать эффект, им нужно было бы съесть очень большие объемы этих фруктов. Однако постоянное поступление алкоголя в небольших количествах свидетельствует о том, что наши общие предки тоже каждый день употребляли ферментированные плоды.

В свою очередь старший автор исследования, профессор Роберт Дадли еще 20 лет назад выдвинул "гипотезу пьяной обезьяны", из-за которой человеческая тяга к алкоголю имеет эволюционные корни.

Также новые исследования подтверждают эту идею и закладывают основу для следующих открытий.

По мнению исследователей, запах и вкус алкоголя могут помогать животным находить калорийно богатые, спелые плоды и способствовать социальному взаимодействию в группах. Также это может раскрывать глубокие эволюционные причины употребления алкоголя людьми.

Другие научные исследования

Как писал УНИАН, ранее в Антарктиде ученые сделали впечатляющее открытие. По словам исследователей, это открытие "перепишет историю" и изменит курс развития отрасли возобновляемой энергетики.

Также сообщалось, что в Тихом океане ученые впервые обнаружили "темный кислород". Ученые говорят, что такое открытие вызывает серьезные опасения относительно будущего глубинных океанических сред, поскольку горнодобывающие компании исследуют дно океана в поисках полезных ископаемых.

Вас также могут заинтересовать новости: