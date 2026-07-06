Гадюку из Гималаев более 160 лет считали одним видом: теперь их насчитали пять

Анализ показал, что речь идет о нескольких самостоятельных видах, каждый из которых обитает на ограниченной территории.

Знаменитая гималайская ямкоголовая гадюка, известная науке с 1864 года, на самом деле не является одним видом.

Международная группа исследователей установила, что под этим названием скрывались сразу 5 отдельных видов змей, три из которых были официально описаны впервые, пишет Ecoticias. Отмечается, что более 160 лет считалось, что гималайская ямкоголовая гадюка (Gloydius himalayanus) широко распространена в Пакистане, Индии и Непале. Однако детальный анализ показал, что речь идет о нескольких самостоятельных видах, каждый из которых обитает на ограниченной территории.

Теперь название Gloydius himalayanus сохраняется только за популяциями, встречающимися на северо-западе Индии. Кроме того, ученые подтвердили статус вида Gloydius chambensis, описанного в 2022 году, а также открыли 3 новых вида: Gloydius hazarensis из северо-восточного Пакистана, Gloydius hindukushensis из предгорий Гиндукуша и Gloydius nepalensis, обитающего в западной части Непала.

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Исследователи отметили, что открытие стало возможным благодаря сочетанию современных генетических методов и изучению музейных коллекций. Они проанализировали свежие ДНК змей и экземпляров, которые давно хранились в музеях. Кроме генетики, ученые сравнили особенности строения тела, скелета, ареалы обитания и экологические данные.

Что повлияло на формирование новых видов

По словам ученых, важную роль в формировании новых видов сыграли Гималаи и Гиндукуш. Глубокие речные долины, высокие горные хребты и сложный рельеф на протяжении тысячелетий изолировали популяции друг от друга, что и привело к их эволюционному разделению.

Специалисты подчеркнули, что открытие имеет большое значение не только для биологии, но и для охраны природы. Если ранее змея считалась широко распространенной, то теперь оказалось, что каждый из новых видов занимает небольшой ареал, а значит, может быть гораздо более уязвимым к изменению климата и исчезновению.

Кроме того, более точная классификация важна для дальнейших исследований яда этих змей, а также для разработки природоохранных программ и оценки рисков для местных экосистем.

Авторы работы отмечают, что даже хорошо изученные животные способны преподносить сюрпризы. По их словам, это исследование показывает, что изучение биоразнообразия Земли еще далеко от завершения, а музейные коллекции остаются ценнейшим источником научных открытий.

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