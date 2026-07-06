Россия систематически уничтожает АЗС Украины: эксперт объяснил, что будет с ценами на топливо и продукты

Сначала подорожают продукты питания, а затем - все товары и услуги.

Россия значительно активизировала удары по украинским автозаправочным станциям. По словам главы Николаевской ОГА Виталия Кима, оккупанты всё чаще целенаправленно наносят удары по автозаправочным комплексам и другим гражданским объектам, где хранятся горючие материалы. Таким образом Кремль пытается не только нанести экономический ущерб, но и создать картинку для своего телевидения.

Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин рассказал УНИАН, что отдельные украинские города – такие как Харьков или Днепр – могут и вовсе остаться без работающих АЗС. Он подчеркнул, что государство должно срочно пересмотреть подходы к защите таких объектов.

Впрочем, эксперты предупреждают, что последствия ударов по автозаправочным станциям могут выйти далеко за пределы топливного рынка. Под угрозой окажутся логистика, поставки товаров, темпы инфляции и общая экономическая стабильность страны.

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Главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус в интервью УНИАН рассказал, способны ли российские атаки вызвать дефицит топлива по всей стране, насколько быстро вероятное подорожание бензина отразится на ценах всех товаров и что необходимо сделать государству, чтобы не допустить масштабного топливного кризиса.

Россия почти каждый день наносит удары по украинским АЗС. Насколько такие удары могут повлиять на обеспечение страны топливом и гражданскую логистику?

Война всё больше превращается в классическую войну на истощение, в которой нужно наносить удары по составляющим экономической жизни. Это, в том числе, обеспечение граждан топливом и, прежде всего, перевозка различной продукции – преимущественно продовольственной.

Сложности с получением топлива для тех автомобилей, которые перевозят продукты питания, означают, что продуктов станет меньше. Цены на них будут расти, то есть инфляция в стране будет ускоряться.

Конечно, можно сказать, что Россия "отвечает" на действия Украины. Но на самом деле отвечать может только Украина. Ведь не мы начинали эту войну.

Но Россия видит, какой подход выбирает Украина. Враг понимает, что Украина реально наносит удар по её экономике, потому что там экономика сталкивается с большими проблемами. Не случайны эти очереди на заправках. И я так понимаю, что они хотят создать некую зеркальность.

Единственное, что они делают, – это, конечно, усиливают её жестокость. С жертвами среди нашего населения. Но их цель – создать хаос в нашей экономике, понимая на собственном примере, что проблема с топливом всегда бьёт по экономике страны.

Могут ли удары по сетям АЗС привести к росту цен на топливо?

Безусловно, из-за нехватки товара. Ведь АЗС уничтожаются вместе с топливом, которое там находится. Все это будет приводить к тому, что единица продукции будет дорожать.

Соответственно, мало того, что топливо будет сложнее найти, так ещё и стоимость будет выше. Частично рост стоимости топлива приводит к инфляции. Поскольку для перевозки всех продуктов так или иначе нужны автомобили. И если растет цена на топливо, то она переносится на конечного покупателя.

Если стоимость топлива будет расти, насколько быстро это может отразиться на ценах на продукты, товары и услуги? Какие отрасли пострадают первыми?

Безусловно, пищевая отрасль – это первое, что пострадает. Особенно это коснется магазинов в более отдаленных районах. Потому что туда дольше доставлять товары и больше топлива расходовать.

Думаю, что цены начнут расти максимум через неделю. Возможно, даже раньше. Бизнес оперативно просчитывает и реагирует на рост затрат. Как только стоимость топлива увеличивается, они сразу же будут стремиться как можно быстрее учесть дополнительные расходы в конечной цене.

О каком росте можно говорить?

Если топливо подорожает, скажем так, на 20%, то, возможно, цены также могут вырасти где-то на 22–23%, чтобы у предпринимателей был определенный запас времени. Это приблизительные оценки, потому что мы понимаем, что, с одной стороны, удары действительно имеют место, а с другой – все же возникает вопрос, до каких пределов они дойдут.

По вашему мнению, риск возникновения дефицита топлива существует в отдельных регионах или в Украине в целом?

Думаю, что в Украине в целом. Потому что происходит перераспределение, и нужно восполнять то топливо, которое исчезло с рынка. Соответственно, его придется забирать у других, и другие также будут испытывать эту нехватку.

Насколько сегодня украинский рынок топлива готов к таким вызовам?

Думаю, что определенная адаптивность рынка уже есть. У нас есть опыт. А также, в отличие от России, большая склонность к децентрализации. И это будет спасать нашу систему обеспечения топливом. Потому что нет главных хабов, по которым можно нанести удар и решить все.

России придется потратить очень много ресурсов на уничтожение всех наших АЗС. У них, конечно, много всего есть, но вряд ли столько, чтобы нанести именно тот критический удар, который выведет из строя нашу систему.

Что, по вашему мнению, необходимо сделать, чтобы избежать дефицита топлива даже в условиях регулярных российских атак?

Никаких импортных пошлин. И вообще никаких ограничений, если таковые имеются, при ввозе продукции в Украину.

А чего не стоит делать?

Я бы не делал того, что будет делать Россия. Это уже не секрет, что они будут снижать требования к топливу. У них сейчас Евро-4 (экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей, – УНИАН), а они говорят не то что о Евро-3, а о том, что содержание должно соответствовать Евро-2.

Почему этого не стоит делать?

Потому что, несмотря на то, что топлива станет значительно больше, это негативно скажется на технике. Современные автомобили настроены на стандарт Евро-4, а не на Евро-3 и тем более на Евро-2.

А Россия будет это делать ради увеличения объема топлива. Сначала это поможет, но потом возникнут гораздо более серьезные проблемы.

Если Россия и в дальнейшем будет систематически наносить удары по АЗС, может ли это стать одним из факторов замедления экономического роста Украины?

Безусловно. Потому что, как я отмечал ранее, с задержкой в неделю это будет влиять на ценообразование в стране. Это будет разгонять инфляцию. А инфляция – это один из основных показателей экономики любой страны.

Сегодня Россия вновь совершила массированную атаку на Украину. Помимо террора в отношении гражданского населения, если смотреть именно с экономической точки зрения, насколько такие удары направлены на подрыв экономической устойчивости государства?

Очень сильно, потому что они побуждают людей уезжать из страны. А без трудовых ресурсов экономику очень трудно поддерживать. То есть люди – это ресурс экономики.

А тут ещё параллельно раздувают истории о том, что хотят привезти мигрантов из Индии, Пакистана и Бангладеш. Послушайте, это трудовые ресурсы экономики. Если нет наших граждан Украины из-за того, что они уехали, то их нужно кем-то заменять.

Мы будем вынуждены идти на непопулярные шаги, заменяя их представителями тех стран, которые согласятся ехать в Украину. А для них наши условия не такие уж страшные. Здесь возникнет социальная напряженность. Но если импорта рабочей силы не будет, то возникнет нехватка ресурсов для развития экономики. Это тоже плохо.

справка Иван Ус Главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус — украинский экономист и аналитик, кандидат экономических наук. Занимает должность главного консультанта Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований. В 2020 году получил ученую степень кандидата экономических наук по решению Министерства образования и науки Украины. Специализируется на вопросах международной экономики, санкционной политики, европейской интеграции и экономических аспектов войны. Также является автором аналитических материалов и колонок в украинских СМИ, где освещает вопросы международной политики и экономики.

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