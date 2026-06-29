Давно забытые окаменелости гигантской акулы подтвердили ее огромные размеры

Позвонки подтвердили максимальные оценки размеров, основанные на фотографиях.

Исследования, установившие реальные размеры мегалодона, основывались на единственном наборе позвонков, найденных в глиняном карьере в Граме, Дания, в конце 1970-х годов. Об этом пишет discovermagazine.

Однако, когда ученые вывезли образец из первоначальной исследовательской лаборатории после публикации, он был потерян, и остались только фотографии.

Переломный момент наступил в конце 2010-х годов, когда сотрудник Геологического музея Копенгагена заметил несколько коробок с окаменелостями, которые долгое время хранились без внимания. Оказалось, что это и есть недостающие позвонки.

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Новое исследование, опубликованное в журнале Palaeontologia Electronica, сообщает о результатах повторного изучения позвонков. Позвонки подтвердили максимальные оценки размеров, основанные на фотографиях. Компьютерная томография показала, что акуле было не менее 64 лет на момент смерти.

В камнях, окружающих кости, были обнаружены останки, предположительно, гигантской акулы - первое в палеонтологической летописи свидетельство того, чем на самом деле питался мегалодон.

"Повторное обнаружение позвонков стало настоящей радостью, поскольку они эмпирически подтверждают максимальный диаметр позвонков в 23 см, указанный в литературе. Этот экземпляр представляет собой не только самые большие известные на сегодняшний день позвонки акулы, но и самые большие позвонки рыбы, когда-либо зарегистрированные, насколько нам известно", - сказал ведущий автор Кеншу Шимада.

Оценка размеров мегалодона подтверждена найденными позвонками

Отмечается, что полный скелет мегалодона до сих пор не найден, поэтому оценки размеров основаны на сравнении диаметров позвонков. Самая последняя максимальная оценка составляет примерно 24,3 метра, а возможный вес - около 94 тонн. Эта цифра получена путем сравнения диаметра датского позвонка, составляющего 23 сантиметра, с более полным набором позвонков из Бельгии, предположительно принадлежавших особи длиной примерно 16,5 метра.

Больший датский диаметр позволил исследователям предположить, что животное было намного крупнее, но до сих пор эти расчеты основывались исключительно на фотографиях, а не на физических образцах. Теперь, когда оригинал вернулся, эти расчеты опираются на физические доказательства. Метте Эльструп, руководитель отдела естественной истории музея, сказала:

"Размер имеет значение, когда речь идет о понимании биологии, экологического воздействия и географического распространения этого вымершего гигантского хищника".

Глиняный карьер в Граме также расположен севернее любого другого подтвержденного места обнаружения мегалодона в мире. Более крупные останки мегалодона, как правило, обнаруживаются в более холодных водах, и этот экземпляр соответствует этой картине.

Как компьютерная томография определила возраст акулы

Интересно, что скелет мегалодона состоял из хряща, а не из кости, а это значит, что большая его часть давно сгнила. Позвонки относятся к немногим структурам, которые достаточно минерализованы, чтобы сохраниться, что делает их уникальными и особенно ценными.

Чтобы узнать возраст этой особи, команда провела сканирование на наличие колец роста - колец, которые образуются со временем, подобно тому, как это происходит на деревьях. Сканирование показало, что акуле было не менее 64 лет на момент смерти, и теоретически она могла дожить до 96 лет.

Ископаемые указывают на первую известную добычу мегалодона

В породе, окружающей позвонки, был еще один сюрприз - фрагментарные жаберные структуры и крошечные чешуйки гигантской акулы, вида, который может достигать значительных размеров, но намного меньше мегалодона. Исследователи исключили возможность того, что сами позвонки принадлежали гигантской акуле, поскольку позвонки гигантской акулы имеют другую форму и были найдены отдельно в том же месте. Они пришли к выводу, что останки гигантской акулы представляют собой содержимое желудка.

Для вида, известного почти исключительно по зубам, позвонки, которые провели четыре десятилетия в хранилище, оказались более информативными о жизни мегалодона, чем все остальные находки, обнаруженные у этого вида до сих пор.

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