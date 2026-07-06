В морозных Альпах поставили солнечные панели там, где все говорили, что это глупо, и не прогадали

Станция AlpinSolar работает с 2022 года.

Высоко в Швейцарских Альпах на бетонной дамбе установили тысячи солнечных панелей, хотя обычно их распологают в низинах, где тепло и есть ровная поверхность.

Ecoportal пишет, что плотина Муттзее в кантоне Гларус, примерно в часе езды от Цюриха, расположенная на высоте около 2 500 метров – это самое высокогорное водохранилище в Европе. На протяжении более чем одного километра дамбы установлено около 5 000 солнечных панелей – это станция AlpinSolar.

Работая с 2022 года, станция вырабатывает около 3,3 миллиона киловатт-часов в год, то есть может обеспечить электричеством примерно 700 домов.

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Зачем построили солнечную электростанцию в горах

Летом Швейцария производит много электроэнергии, но зимой, когда спрос растет, ее не хватает, и приходится полагаться на импорт. Этот дефицит будет расти по мере закрытия атомных электростанций в стране.

Ветровая энергетика, которая могла бы помочь зимой, с трудом набирает обороты в Швейцарии.

При этом обычные солнечные батареи мало помогают, поскольку панель, установленная на равнинных низменностях, зимой вырабатывает лишь около четверти своей мощности. В долинах густой зимний туман может висеть неделями, и панели под ним едва ли работают.

Станция AlpinSolar расположена выше линии тумана, в разреженном, чистом воздухе, который пропускает гораздо больше солнечного света. Холод, на самом деле, помогает, ведь солнечные панели работают эффективнее, когда не нагреваются.

К тому же снег работает как гигантское зеркало, отражая дополнительный свет на панели снизу. Учёные называют это эффектом альбедо, и он может повысить производительность горной электростанции.

Таким образом, AlpinSolar производит примерно половину своей электроэнергии зимой, что примерно в три раза больше, чем аналогичная электростанция в низинах.

Ранее УНИАН писал, что плавучие солнечные панели в Австралии помогли решить сразу две важные проблемы.

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