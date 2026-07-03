11 крупнейших животных планеты: орган одного из этих гигантов весит как целый слон

Издание составило рейтинг самых крупных существ на Земле.

Исследователи собрали воедино крупнейших представителей животного мира – от млекопитающих и пресмыкающихся до насекомых и медуз. Об этом сообщает BBC Wildlife.

В списке есть настоящие рекордсмены: один орган гиганта океана весит столько же, сколько целое взрослое сухопутное животное.

Как отмечается, 9 из 10 крупнейших животных планеты – киты. Десятое место занимает китовая акула, самая большая рыба в мире, вес которой составляет около 20 тонн.

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Самая большая птица

Самой большой птицей на Земле является страус – один из примерно 60 видов нелетающих птиц. Среди тех, кто умеет летать, лидирует странствующий альбатрос с размахом крыльев до 3,5 метра. А самой крупной хищной птицей считается андский кондор, обитающий в Боливии, Чили, Колумбии и Эквадоре – его размах крыльев достигает 3,2 метра, а вес – до 15 килограммов.

Самое крупное наземное млекопитающее

Самыми тяжёлыми наземными млекопитающими остаются слоны. Африканский степной слон занимает первое место, за ним следуют азиатский и африканский лесной слоны. Самый большой слон, которого когда-либо регистрировали, имел рост 3,96 метра и весил 10 400 килограммов. Самым крупным наземным млекопитающим Европы является зубр – его вес может достигать тонны.

Самое крупное рептилия

Самым крупным пресмыкающимся на планете является гребенчатый крокодил, он же солеводный, – к тому же одно из самых опасных животных мира. Взрослые самцы вырастают до 5 метров и весят около 500 килограммов, самки значительно меньше – чуть менее 3 метров и около 100 килограммов. Вероятно, в прошлом существовали ещё более крупные крокодилы – весом от 1500 до 2000 килограммов, – но их истребили в результате охоты.

Самое большое животное в океане

Самым большим животным в океане – и на планете в целом – является синий кит. Все киты должны быть крупными, ведь океан значительно холоднее суши, поэтому им нужно сохранять тепло тела. Синий кит вырастает до 33 метров и весит до 180 тонн, самцы немного меньше – около 150 тонн. Из-за колоссальных размеров этого кита почти не трогают хищники, хотя известны случаи, когда стая косаток убивала даже взрослую особь. Язык синего кита весит столько же, сколько целый взрослый слон, что и делает его бесспорным королём животного мира планеты.

Самое большое насекомое

Из-за огромного количества и разнообразия насекомых на планете трудно назвать абсолютного лидера, но самым длинным считается гигантский китайский палочник, найденный в Китае лишь в 2014 году. Первая дикая самка имела длину 62,4 сантиметра с вытянутыми лапками, а её потомство, рождённое в неволе, выросло аж до 64 сантиметров.

Самая большая змея

Рекорд самой длинной змеи в мире принадлежит сетчатому питону, обитающему в тропических лесах, саваннах и лугах Южной и Юго-Восточной Азии. Самую крупную особь зафиксировали ещё в 1912 году – её длина достигала 10 метров. Самой тяжёлой змеёй в мире (хотя и не самой длинной) является зелёная анаконда.

Самый большой паук

Самым большим пауком на планете является паук-птицеяд Голиаф – он весит около 175 граммов и имеет размах лап до 30 сантиметров. Тело этого паука покрыто рыжевато-золотистыми волосками, а по размеру он напоминает большую обеденную тарелку.

Самый крупный сумчатый

Самым крупным из существующих сумчатых является рыжий кенгуру – он весит до 90 килограммов и вырастает более чем на 1,8 метра. Это один из четырёх видов кенгуру, наряду с восточным серым, западным серым и антилоповым.

Самый крупный примат

Самым крупным приматом на Земле является восточная горилла: взрослые самцы – "серебристоспинные" – весят до 250 килограммов и достигают 2 метров в высоту. Для сравнения: самый маленький примат – мышиный лемур Мадам Берте – весит всего 30 граммов.

Самая большая медуза

Долгое время самой большой медузой считали львиную гриву, но теперь биологи убеждены, что это медуза Номура – её купол достигает 2 метров в диаметре и весит до 200 килограммов. Ожог этой медузы может быть чрезвычайно опасным, а иногда и смертельным.

Самая большая пресноводная рыба

Самой большой пресноводной рыбой в мире является гигантский пресноводный скат-хвостокол. В июне 2022 года рыбак из Камбоджи поймал в реке Меконг самку длиной 3,98 метра и шириной 2,2 метра, весом 300 килограммов – это примерно как взрослый гризли.

Находки прошлого

Ранее палеонтологи описали новый вид крошечного пернатого динозавра, найденного в китайской провинции Ляонин. Окаменелость возрастом около 120 миллионов лет длиной всего 34 сантиметра прекрасно сохранилась вместе со следами оперения, а её главная особенность – чрезвычайно длинные хвостовые перья, длина которых в четыре раза превышает бедренную кость животного. Исследователи также обнаружили признаки четырёхкрылого строения тела, что дополняет научную дискуссию о ранней эволюции пеннарапторов.

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