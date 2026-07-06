О зарядке можно будет забыть: Samsung готовит батарею 'мечты', которая изменит смартфоны

Новая технология заметно увеличить автономность смартфонов, ускорит зарядку и практически исключить риск возгорания.

Компания Samsung объявила о планах запустить массовое производство твердотельных аккумуляторов во второй половине 2027 года. Новая технология, которую в индустрии уже называют "батареей мечты", призвана существенно увеличить автономность смартфонов Galaxy, ускорить зарядку и практически исключить риск возгорания, пишет PhoneArena.

Главное отличие твердотельных батареек от современных литий-ионных заключается в использовании твердого электролита вместо жидкого. Это позволяет применять анод из металлического лития, повышая плотность энергии и уменьшая размеры аккумулятора.

В результате аккумуляторы становятся легче, компактнее и умеют хранить больший запас энергии при тех же габаритах. Еще одним преимуществом станет скорость зарядки: за счет улучшенной ионной проводимости и более эффективному теплоотводу такие батареи потенциально смогут заряжаться за считанные минуты.

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К тому же, отсутствие горючего жидкого электролита значительно снижает вероятность перегрева, возгорания или взрыва при повреждении батарейки. Первые результаты испытаний оказались положительными: клиенты высоко оценили плотность энергии и безопасность новых элементов питания.

Samsung уже около 10 лет готовится к внедрению новой технологии. Еще в 2017 году корейский производитель заявлял, что рассматривает возможность использования твердотельных аккумуляторов в будущих поколениях Galaxy, однако ни одна серийная модель пока не получила такую батарею.

Несмотря на очевидные преимущества, массовое распространение технологии сдерживает высокая стоимость производства. По оценкам SNE Research, сегодня твердотельные АКБ обходятся примерно в $400–600 за кВт·ч против $81 доллара за кВт·ч у традиционных литий-ионных батарей. Поэтому первые устройства с новой технологией, вероятнее всего, будут стоить дороже нынешних моделей.

Когда такие батареи появятся в смартфонах Galaxy

Хотя Samsung официально не называет дату выхода первого смартфона с твердотельной батареей, аналитики считают, что данная технология сначала появится в компактных устройствах – например, в будущих Galaxy Watch или Galaxy Ring.

Что касается смартфонов, линейка Galaxy S27, скорее всего, выйдет еще с традиционными аккумуляторами, а дебют технологии ожидается в линейке Galaxy S28, которая запланирована к 2028 году. Если прогнозы сбудутся, новые флагманы Samsung смогут работать без подзарядки до нескольких дней и заряжаться значительно быстрее конкурентов.

Аналитики называют твердотельные батареи следующим этапом в развитии энергохранения. Помимо смартфонов и носимых устройств, они также найдут применение в электромобилях и роботах.

Вместо твердотельных аккумуляторов китайские бренды массово переходят на кремний-углеродные батареи, которые являются промежуточным шагом: они позволяют значительно увеличить емкость смартфонов (до 11 000 мАч) при сохранении тонкого корпуса.

УНИАН рассказывал, что 2026 году смартфоны с батареей 10 000 мАч и больше станут обыденностью. В первую очередь это будет относиться к моделям среднего класса от китайских производителей.

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