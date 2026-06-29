Окаменелость, найденная 40 лет назад в Антарктиде, оказалась позвонком гигантского динозавра

Окаменелость, которая на протяжении четырёх десятилетий без внимания пылилась в геологических хранилищах, официально признана первым в истории фрагментом кости динозавра, обнаруженным на территории Антарктиды.

Артефакт, найденный во время полярной экспедиции еще в 1985 году, долгое время считали останками обычной доисторической рептилии. Однако благодаря современному повторному анализу, результаты которого опубликованы в научном журнале Acta Palaeontologica Polonica, исследователи выяснили: находка представляет собой хвостовой позвонок титанозавра – представителя колоссальных длинношеих зауроподов. Это открытие переписывает историю палеонтологических исследований на ледяном континенте, пишет издание Independent.

Исторический фрагмент был извлечен на антарктическом острове Джеймса Росса специалистами Британской антарктической службы (BAS). Из-за экстремальных и специфических полевых условий первоначальная идентификация оказалась ошибочной, и кость просто отправили на длительное хранение в обширную системную коллекцию организации.

Ситуация изменилась, когда доктор Марк Эванс, возглавляющий архивы BAS, обратил внимание на забытый экземпляр во время плановой ревизии тысяч предметов хранения. Отметив очевидное сходство структуры кости с позвонками крупных наземных динозавров, он немедленно перенаправил запрос ведущему специалисту из Музея естественной истории, профессору Полу Барретту. Последний без колебаний подтвердил: артефакт принадлежал титанозавру. Учитывая точную дату раскопок, этот образец официально стал самым первым вещественным доказательством существования динозавров в этом регионе, опередив все последующие находки.

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Профессор Пол Барретт, исследователь динозавров из Музея естественной истории, который помог проверить находку, сказал: "Верите или нет, но это первый фрагмент кости динозавра, когда-либо найденный в Антарктиде. Его упустили из виду, потому что, на мой взгляд, его неправильно идентифицировали в суровых полевых условиях, но это зауропод, и это всего лишь вторая кость зауропода со всего континента".

Потерянный рай: каким был антарктический титан 82 миллиона лет назад

Титанозавры относятся к более широкой группе зауроподов, в которую входят крупнейшие сухопутные существа в истории Земли, в частности бронтозавры и брахиозавры, длина которых превышала 20–30 метров. Хотя отдельные представители клады титанозавров достигали 35 метров в длину и весили колоссальные 60 тонн, найденная в Антарктиде особь была относительно небольшой – примерно от шести до семи метров. Учёные предполагают, что это было либо молодое животное, либо отдельный, более мелкий подвид травоядных гигантов.

По оценкам палеонтологов, этот зауропод обитал на территории современной Антарктиды около 82 миллионов лет назад, в эпоху позднего мелового периода. В то доисторическое время континент выглядел совершенно иначе: вместо многокилометровой толщи льда его покрывали густые зеленые леса, обеспечивавшие богатую кормовую базу для крупных фитофагов.

Точно датировать столь фрагментированную окаменелость обычно практически невозможно, однако учёным помог сопутствующий геологический контекст. Позвоночник обнаружили внутри морских скальных пород рядом с остатками древних моллюсков – аммонитов. Профессор Барретт пояснил, что после смерти динозавра его тело, вероятно, было унесено течением реки в открытое море, где оно в конечном итоге опустилось на дно и законсервировалось в осадочных отложениях.

Ледяной занавес: почему Антарктида неохотно делится своими тайнами

Несмотря на то, что найденный фрагмент слишком поврежден для точного описания и выделения нового вида динозавров, его идентификация стала важнейшей вехой для реконструкции мезозойских экосистем полярного круга.

Сегодня Антарктида остается едва ли не самой сложной зоной на планете для проведения палеонтологических и археологических раскопок. Главное препятствие заключается в том, что коренная порода континента, сохранившая в себе доисторические следы, почти полностью погребена под материковым ледниковым щитом толщиной до трёх километров. Именно из-за этих экстремальных препятствий палеонтологам до сих пор удалось обнаружить и описать лишь около полудюжины антарктических видов динозавров. Однако эксперты уверены: реальное разнообразие фауны, скрытое под льдом, было в разы выше.

Другие секреты динозавров

Согласно публикации Daily Galaxy, недавно найденные в Монголии окаменелые отпечатки лап свидетельствуют о том, что отдельные виды динозавров были способны развивать скорость, сравнимую с показателями профессиональных велосипедистов. Это сенсационное открытие заставляет ученых пересмотреть прежние представления о биомеханике древних рептилий и в то же время подтверждает гипотезы о том, что более мелкие динозавры отличались способностью к скоростному спринту.

Новое исследование уникальных окаменелых останков возрастом 160 миллионов лет позволило по-новому взглянуть на то, как эволюционировал полёт у динозавров и птиц. Об этом сообщает издание The Times of Israel. Анализируя зафиксированные в породе следы линьки оперения, Йосеф Киат – исследователь из Школы зоологии Тель-Авивского университета и Музея естественной истории им. Штейнхардта – обнаружил доказательства того, что некоторые виды крылатых динозавров со временем утратили способность подниматься в воздух.

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