НБУ обнародовал курс валют на вторник: сколько будет стоить доллар 7 июля

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,87 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 7 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,56 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепилась. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,87 гривни за один евро, то есть национальная валюта прибавила 15 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,60/44,69 грн/долл., а к евро – 51,15/51,35 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 6 июля потерял 11 копеек и составлял 44,92 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,37 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне снизился на 10 копеек и составляет 51,45 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,81 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 15 копеек и составил 44,85 гривни за доллар, а курс евро в банке подешевел на 5 копеек и составил 51,50 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,25 гривни, а евро – по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

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