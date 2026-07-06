Россияне получают удовольствие от конфликта между Польшей и Украиной, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши подчеркнул, что необходимо построить общее будущее.

Различные провокационные заявления и действия привели к тому, что россияне получили удовольствие от того, как им удалось настроить поляков и украинцев друг против друга. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, которого цитирует RMF24.

"Конечно, мы не можем изменить историю. Мы не можем вернуть ни одну жертву. Что мы можем сделать – все мы здесь – это лучше понять собственную историю и примириться, построить общее будущее, вместо того чтобы разрывать друг друга", – заявил он.

11 июля в Польше будут отмечать День памяти жертв Волынской трагедии, которую поляки называют резней.

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Отмечается, что 23 года назад традицию совместного поминовения заложили тогдашние президенты Польши и Украины Александр Квасьневский и Леонид Кучма. В этом году церемонии пройдут преимущественно в Хелме и Варшаве, совместных польско-украинских мероприятий не будет.

Навроцкий лишил президента Украины Ордена Белого Орла

Как сообщал УНИАН, конфликт начался после того, как президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений почетное наименование "Героев УПА". В Польше это вызвало резкую реакцию из-за памяти о Волынской трагедии.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий сообщил в соцсети X, что лишил президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

В ответ Зеленский по почте отправил Орден Белого Орла президенту Польши, отметив, что, если символ доверия Речи Посполитой может оставаться у Екатерины Второй, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то в Украине с этим не будут спорить.

Он подчеркнул, что Украина благодарна польскому народу за поддержку и сотрудничество, которые играют значительную роль в борьбе с Россией. Отметил, что орден был адресован украинскому народу и армии.

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