В Закарпатье бескрайние лавандовые поля привлекают толпы туристов (фоторепортаж)

Обычно на июль в Украине приходится пик цветения лаванды – и толпы туристов и блогеров отправляются на поиски самых инстаграмных цветочных локаций.
В течение последних нескольких лет украинские фермеры также увидели потенциал в выращивании этого не только красивого и ароматного, но и полезного в хозяйстве растения – и засадили лавандой немалые площади земли.
Одна из таких локаций – туристическая ферма "Лавандовая гора" в городе Перечин в Закарпатской области.
В этом году там обустроили несколько инстаграмных локаций, но особой изюминкой именно этого лавандового поля является его расположение – на фоне Карпатских гор.
Как попасть на лавандовое поле в Закарпатье
Лавандовая ферма находится примерно в 14 км от Невицкого замка и в 22 км от Ужгорода.
Посетить "Лавандовую гору" можно ежедневно, кроме понедельника, с 15:00 до 21:00 (в выходные ферма открывается раньше – в 10:00).
Стоимость обычного входного билета составляет 250 грн (разрешается только фотографировать на телефон), также можно заказать платную фотосессию.
Кроме того, на территории есть кафе и магазин крафтовой продукции.
Более подробную информацию ищите по ссылке.
Куда поехать в Украине летом
Напомним, ранее УНИАН.Туризм рассказывал об украинских замках, которые стоит посетить этим летом.
Также мы искали альтернативу украинскому морю в других регионах нашей страны.
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