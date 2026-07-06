Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш дал распоряжение рассекретить информацию о военной помощи, которую Польша оказывала Украине в период с 2022 по 2026 год, а также провести расследование по факту разглашения государственной тайны. Это произошло после того, как сопредседатель ультраправой польской партии "Конфедерация" и вице-маршал Сейма Кшиштоф Босак заявил, что польское правительство в марте текущего года якобы тайно передало Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО "Патриот".

Здесь стоит выделить несколько моментов. Несмотря на то, что это происходит на фоне угрозы агрессии со стороны Российской Федерации в адрес Польши, не думаю, что это как-то повлияет на возможные решения Кремля.

Дело в том, что любая страна имеет право передавать какую-либо военную или иную помощь другой стране, тем более если, например, официально там нет объявления войны. То есть страна, которой передается помощь, не является агрессором. Украина, очевидно, не является такой страной, поскольку она – жертва агрессии. Поэтому, учитывая это, помощь оказывается в рамках международных договоров, в рамках международной нормативно-правовой базы, и российскому диктатору Владимиру Путину это вряд ли придаст дополнительную легитимность гипотетической агрессии в адрес Польши.

Видео дня

Второй момент – не думаю, что обнародование такой информации, о которой говорит польский министр обороны, сильно угрожает Польше в смысле раскрытия каких-то "тайн". Ведь все и так прекрасно знают, какие страны что передавали Украине. В этом вопросе мы, скорее, узнаем лишь спецификацию, номенклатуру того, что передавалось Украине. И, думаю, что, скорее всего, речь будет идти в основном о советской технике, которая еще находилась на вооружении в Польше и которая нам понадобилась так же, как и уже известные МиГи.

На мой взгляд, такие заявления министра обороны Польши – это вопрос внутреннего характера именно для Польши. Мне кажется, поляки делают это для того, чтобы разрешить какие-то свои внутренние споры. Обратите внимание: это делает министр обороны в правительстве по приказу, собственно, премьер-министра. Это своего рода "пас" в сторону партии "Право и справедливость" в том смысле, что впоследствии обнародованная информация может показать, что Украине могли передать многое и даже больше.

Меня только удивляет, почему в заявлении министра обороны Польши прозвучало, что всё это будет делаться максимально публично. По логике, он должен был бы сказать что-то вроде: мы это сделаем и передадим на рассмотрение, например, парламентариям для изучения.

Но это стремление превратить внутреннюю историю во внешнюю, скорее всего, связано с желанием показать Украине: смотрите, мол, мы вам такую большую помощь передавали…

Но, в конце концов, мне кажется, в итоге обнародование этих данных не сильно положительно повлияет на саму Польшу. Ведь, если говорить просто о цифрах, то, конечно, по количеству всего может быть много. Польша явно передала больше, чем, например, Литва, Латвия или Эстония. Но если считать в контексте процентов от ВВП этих стран? Получается совсем другая картина.