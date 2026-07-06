В народной традиции день известен Фомин, а также Сеногнойка и Черничник.

7 июля православные чтят преподобных Иова и Феодосия Манявских - основателей знаменитого Манявского скита, которого называют украинским Афоном.

Сегодня также вспоминают старинные народные традиции, связанные с началом жатвы, сбором черники и почитанием дуба.

Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день, какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю и на какие погодные приметы нужно обратить внимание.

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Какой церковный праздник сегодня, 7 июля

7 июля по новому церковному стилю православная церковь чтит преподобных Иова и Феодосия Манявских - подвижников, которые стояли у истоков знаменитого Манявского скита, известного как украинский Афон.

Иов Княгиницкий родился в Тысменице на Прикарпатье в зажиточной семье. Он получил образование в монастырской школе в Уневе и Острожской академии, но вскоре решил посвятить жизнь служению Богу. Под влиянием рассказов афонских монахов он отправился на Святую гору Афон, принял монашеский постриг с именем Иезекииль, а позже вернулся на родину, чтобы поддержать православную веру после Брестской унии. Он возродил монашескую жизнь в нескольких обителях, а затем принял великую схиму с именем Иов.

В 1606 году преподобный поселился в Карпатах, неподалеку от Краснополя. Со временем вокруг него образовалась община, к которой присоединился и его племянник Феодосий. Именно он стал первым игуменом Манявского скита, а Иов благословил его на это служение и помогал в устройстве обители. Благодаря их духовному подвигу Манявский скит приобрел славу одного из главных центров православного монашества в Украине.

К преподобным Иову и Феодосию Манявским обращаются с молитвами дать сил, наставить на правильный путь, помочь в сложных жизненных ситуациях.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздникпо старому стилю - 7 июля верующие, придерживающиеся юлианского календаря, празднуют Рождество Иоанна Предтечи. В народе праздник известен как Ивана Купала.

Какой сегодня праздник в народном календаре

В народной традиции день известен сразу под несколькими названиями - Фомин день (в честь преподобного Фомы из Малеи, память которого также совершается сегодня), а также Сеногнойка и Черничник.

Название "Сеногнойка" появилось потому, что в эту пору нередко начинались затяжные дожди, из-за которых могло сгнить заготовленное сено. Поэтому в старину старались завершить сенокос до этого времени.

Также с 7 июля начинали жатву. У наших предков существовал обычай выходить в поле с серпом, перевязанным рушником - срезали первый сноп, а затем этим же рушником перевязывали его, несли в церковь для освящения, а после ставили на покути как символ благополучия. Обычай приносить в дом несколько первых колосков нового урожая есть и сейчас - их считают оберегом, который привлекает достаток, мир и защищает семью от бед.

Еще одна традиция дня - сбор черники, которую едят свежей, сушат на зиму, а также готовят из нее варенье и компоты. Ранее мы рассказывали, как приготовить черничное варенье - рецепт полезной и вкусной заготовки на зиму.

Что сегодня нельзя делать

Церковь напоминает: в этот день, как и всегда, следует избегать ссор, злобы, зависти, жадности, лжи и уныния. Не стоит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

По народным поверьям в этот день не советуют:

давать деньги в долг - вернуть их будет очень трудно;

купаться в реках и озерах - это сегодня небезопасно;

назначать свадьбы, сватовство, помолвки - такие союзы будут недолговечными;

жаловаться на жизнь - проблемы могут затянуться надолго.

Также сегодня нельзя лениться и бездельничать - к ссорам в семье и упадку в хозяйстве.

Народные приметы о погоде 7 июля

В народе внимательно наблюдали за приметами - они могут подсказать, каким будет урожай и чего ждать в ближайшие недели:

сырая погода сегодня - к плохому урожаю;

пауки активно плетут паутину - скоро установится сухая и теплая погода;

вечером громко кричат журавли - завтра будет ясно.

Одна из самых известных примет дня: если 7 июля начался дождь, то ненастная погода может затянуться, а если пошел ливень – то лить будет еще 7 недель.

У кого именины сегодня

День ангела 7 июля отмечают Иов, Феодосий.

Люди, рожденные в этот день, отличаются благочестием, порядочностью, целеустремленностью и преданностью своим близким.

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