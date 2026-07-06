Разметают бензиновые модели: названы самые популярные новые автомобили в Украине

Наибольшим спросом среди бензиновых автомобилей пользуется корейский кроссовер.

По итогам первого полугодия автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания заняли почти 62% украинского рынка новых легковых автомобилей. Об этом сообщили в "УкрАвтопроме".

Для сравнения: по итогам первого полугодия 2025 года доля автомобилей с традиционными двигателями на украинском рынке составляла 56,5%.

Лидерство на рынке сохранили бензиновые автомобили – в первом полугодии на них пришлось 39,2% продаж новых легковых автомобилей. За аналогичный период прошлого года их доля составляла 37,1%.

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Доля гибридных автомобилей на украинском рынке увеличилась с 26,5% в первом полугодии 2025 года до 29,8% за аналогичный период этого года.

Дизельные автомобили также укрепили свои позиции – показатель вырос с 19,4% в первом полугодии 2025 года до 22,5% за аналогичный период 2026-го.

В то же время доля электромобилей на рынке новых легковых автомобилей существенно сократилась – с 16,9% в первом полугодии 2025 года до 8,3% за аналогичный период этого года.

Как и годом ранее, на автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО) пришлось менее 1% продаж новых легковых автомобилей.

Лидерами своих сегментов по итогам первого полугодия стали:

среди бензиновых автомобилей – Hyundai Tucson;

среди гибридов – Toyota RAV4;

среди дизельных автомобилей – Renault Duster;

среди электромобилей – BYD Leopard 3;

среди автомобилей с ГБО – Hyundai Tucson.

Авторынок Украины – другие новости

Ранее стало известно, что по итогам первого полугодия в Украине было продано около 33 тысяч новых легковых автомобилей. Самой популярной моделью на рынке стал кроссовер Renault Duster.

Также УНИАН сообщал, что в июне украинцы зарегистрировали 21 378 подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.

Показатель практически не изменился по сравнению с маем – импорт сократился лишь на 0,3%. В то же время в годовом исчислении количество зарегистрированных подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, увеличилось на 3,9%.

Основными тенденциями июня стали безоговорочное доминирование бензиновых автомобилей и стабильно высокий спрос на среднеразмерные кроссоверы европейского и американского производства.

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