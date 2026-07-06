ДТЭК и GE Vernova заключили рекордную для Украины сделку в сфере энергетики, - Центр экономического восстановления

Стороны подписали меморандум о строительстве парогазовой электростанции мощностью 650 МВт.

Компания ДТЭК и мировой лидер в энергетике GE Vernova заключили на Ukraine Recovery Conference 2026 рекордное соглашение и построят первую в Украине комбинированную газовую электростанцию.

Об этом заявил директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап. "Соглашение конференции – рекордное для ДТЭК и GE Vernova. Они подписали меморандум о строительстве парогазовой электростанции мощностью 650 МВт – это первая электростанция комбинированного цикла в Украине, способная обеспечить электроэнергией до 1 млн домохозяйств", – сообщил он.

Криволап подчеркнул, что инвестиции в этот проект составят 900 млн евро, а ввод в эксплуатацию ожидается к 2031 году.

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Он подчеркнул, что это соглашение стало одним из 18 флагманских проектов в рамках программы "Экономика будущего".

Ранее сообщалось, что совместный проект ДТЭК Рината Ахметова и GE Vernova по строительству газовой электростанции в Украине является крупнейшим проектом топливной генерации за последнее десятилетие.

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