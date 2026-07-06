ГУР уничтожило носители 'Бандеролей' в Крыму стоимостью более 10 млн долларов (видео)

"Орион" – это ударно-разведывательный аппарат, производимый российской группой компаний АО "Кронштадт".

На территории временно оккупированного Крыма, в городе Керчь, уничтожены два российских дорогостоящих ударно-разведывательных беспилотника "Орион". Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что 2 июля операторы спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" уничтожили два вражеских дорогостоящих и редких беспилотника "Орион", которые россияне разместили на территории аэропорта в городе Керчь.

В ГУР отметили, что "Орион" – это ударно-разведывательный аппарат, который производит российская группа компаний АО "Кронштадт". Дрон весит около тонны, имеет радиус действия 250–300 км и может находиться в воздухе до 30 часов.

Также "Орион" является носителем управляемых авиабомб, ракет Х-50, Х-БПЛА и "Бандеролей".

"Ориентировочная стоимость двух уничтоженных военными разведчиками вражеских "Орионов" может составить более 10 миллионов долларов", – говорится в сообщении.

Чем опасна российская "Бандероль"

Как писал УНИАН, авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, что "Бандероль" – баражирующий боеприпас, своеобразный гибрид БПЛА и крылатой ракеты. Его сложно сбить во время массированной атаки РФ.

По словам эксперта, "Бандероль" способен "самостоятельно" находить цель, перемещаться со скоростью около 500 км в час, преодолевать расстояние до 500 км и нести от 50 до 150 кг взрывчатки. Проблема в том, что украинские дроны-перехватчики летят со скоростью 300–350 км/ч, а "Бандероль" – 450–500 км/ч, из-за чего невозможно догнать цель.

По словам эксперта, россияне запускают "Бандероль" с дрона "Орион", которых у противника немного. В то же время у россиян есть план запускать "Бандероли" с вертолета Ми-28Н.

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