От кризиса не спасёт: РФ увеличила импорт бензина из дружественной страны более чем в 100 раз

Топливо предназначалось для совершенно другого рынка.

Российская Федерация за три недели июня увеличила до исторического максимума импорт бензина из Беларуси. К 25 числу Минск поставил Москве 141 тысячу тонн топлива, что в 2,4 раза больше показателя мая и почти в 150 раз превышает показатель июня 2025 года, пишут российские "Ведомости".

Сейчас Беларусь поставляет Кремлю топливо, которое ранее предназначалось для стран Центральной Азии. Эксперты говорят, что увеличение поставок смягчит топливный кризис в РФ, но не устранит его.

По оценкам, Минск способен экспортировать 1,8–2 млн тонн бензина в год, то есть около 150–170 тысяч тонн в месяц. Однако только за сутки РФ потребляет летом не менее 110 тысяч тонн бензина.

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Всего за один месяц стоимость белорусского бензина на Петербургской бирже выросла в 1,8 раза. Между тем перенаправление поставок ударило по странам Центральной Азии. Так, Кыргызстан обратился к Беларуси и соседним государствам с просьбой помочь с поставками топлива – ранее 90% бензина в страну поставляла Москва.

Топливный кризис в России – последние новости

Сохранённые мощности позволяют России производить до 85 000 тонн бензина в день, таким образом дефицит топлива достигает более 25 000 тонн ежедневно. По оценкам аналитиков, Москва вряд ли сможет продолжать войну с нынешней интенсивностью более года.

Из-за дефицита топлива Кремль вынужден активно закупать его за рубежом. Недавно Москва начала импортировать бензин морским путем из Индии. Первые партии оттуда составили не менее 60 тысяч тонн бензина.

А авиационное топливо Россия готовится импортировать из Японии. В первой половине июля из японского города Тиба должны отгрузить не менее 200 тысяч баррелей авиационного топлива. Груз поступит в Россию транзитом через Южную Корею.

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