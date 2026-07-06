Путин чувствует давление и хочет положить конец войне, - Трамп

По словам Трампа, эту войну можно будет завершить.

Президент США Дональд Трамп заявил, что и Россия, и Украина хотят закончить войну как можно скорее. По его словам, это может произойти раньше, чем многие полагают. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

У Трампа спросили, почему российский диктатор Владимир Путин после разговора с ним не чувствует давления и продолжает нападать на украинцев.

"Я думаю, что он действительно чувствует давление. Он хочет положить этому конец. Украина тоже хочет этого, и мы ведем переговоры", - ответил президент США.

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Трамп подтвердил, что на саммите НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля, будет обсуждаться война в Украине.

"Мы поедем на саммит НАТО, мы будем это обсуждать и, я думаю, что эту войну можно будет завершить", - подчеркнул он.

Путин и Трамп провели длительный телефонный разговор

Напомним, что ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он добавил, что разговор длился 1 час и 25 минут и был проведен "по инициативе США".

Ушаков назвал разговор "деловым и весьма конструктивным" и отметил, что Трамп заявил о готовности содействовать поиску мирных решений для завершения войны.

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