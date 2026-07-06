Украина обнаружила уязвимое место в российской системе защиты самолетов, – аналитики

Удары по аэродромам в Крыму позволяют эффективно выводить из строя истребители.

После публикации высококачественных снимков пораженного аэропорта Саки в оккупированном Крыму стало понятно, как именно удается поражать российские истребители, стоящие в укрытиях, пишет военный портал Defence Express.

Капитальные укрытия оккупанты соорудили на 14 авиабазах вокруг Украины. Первые строительные работы начались весной 2024 года.

Фотографии, в частности поражения верхнего правого укрытия, демонстрируют, что металлические ворота укрытия выбиты, а металлические листы лежат рядом с укрытием. Рядом с укрытием стоит фронтовой бомбардировщик Су-24, который планировали защитить шинами.

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"На укрытии, которое на общем снимке расположено в верхнем левом углу, виден след от взрыва боевой части дрона в металлической конструкции ворот. А также части металлических конструкций, лежащие рядом", – пишут аналитики.

Отмечается, что такие же куски металла разбросаны рядом с другими укрытиями, что прямо указывает на результативность попаданий именно в конструкцию ворот. А на укрытии, расположенном на общем снимке внизу справа, есть два следа от попаданий. Авторы добавили, что первое попадание пришлось по воротам, второе – по самому бетонному укрытию.

Анализируя фото, аналитики отметили, что с высокой долей вероятности у истребителя Су-30, стоявшего рядом, повреждено вертикальное хвостовое оперение. Они предположили, что этот самолет был поврежден во время предыдущей атаки.

Кроме того, на общем снимке в верхней правой части видны четыре фронтовых бомбардировщика Су-24. "Они имеют повреждения, несовместимые с летным состоянием, но поражение этих самолетов, очевидно, произошло значительно раньше, а теперь враг пытается использовать поврежденные самолеты в качестве ложных целей", – добавили в статье.

Таким образом, удары по плоскости ворот стали эффективным способом нейтрализации новых российских укрытий для самолетов. Параметры этого элемента конструкции неизвестны, но известно, что для стандартных советских укрытий типа А13 (АУ-13) использовались ворота из стали толщиной около 50 см.

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Напомним, что в ночь на 1 июля СБУ нанесла удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Целью операции стала инфраструктура аэродрома, в частности ангары с истребителями. В двух ангарах на момент удара находились истребители. После атаки в ангаре, где находился Су-30СМ, был зафиксирован пожар, что свидетельствует об успешном поражении цели.

3 июля истребители в пункте базирования "Саки" были поражены во второй раз. Были поражены семь ангаров для хранения авиационной техники, в которых находились истребители и фронтовые бомбардировщики Су-30СМ, Су-30, Су-24. По предварительной информации, уничтожено или повреждено не менее семи самолетов.

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