7 июля часть Украины накроют дожди с грозами (карта)

Жары в Украине не будет даже на юге и востоке.

Во вторник, 7 июля, в Украине будет переменная облачность и периодические дожди с грозами. Осадки стоит ждать местами на западе, севере, в центре, а также в Одесской и Николаевской областях. На остальной территории будет сухо. Температура - практически по всей стране комфортная, без жары. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +22°, дождь.

Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью +16°, днем +23°, дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +15°, днем +22°, дождь.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +15°, днем +21°, дождь.

В Тернополе 7 июля ночью +15°, днем +23°, переменная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +15°, днем +22°, дождь.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +15°, днем +24°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем будет +27°, переменная облачность, дождь.

В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +17°, днем +26°, дождь.

В Виннице завтра будет +14°...+24°, переменная облачность, дождь.

В Житомире во вторник ночью +13°, днем +22°, переменная облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+22°, переменная облачность, дождь.

В Черкассах завтра ночью +14°, днем +26°, переменная облачность, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +27°, ясно.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +14°...+25°.

В Одессе 7 июля - переменная облачность, температура ночью +20°, днем +26°, дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет +16°, днем +29°, ясно.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +16°, днем +29°, возможен дождь.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +27°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +23°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +14°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +26°, ясно.

В Симферополе во вторник будет ясно, +17°...+28°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +26°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +27°.

Какой праздник 7 июля, приметы погоды

7 июля - день памяти преподобного Фомы. По приметам, если в этот день гремит гроза, то будет плохой урожай орехов.

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