7 июля часть Украины накроют дожди с грозами (карта)

Во вторник, 7 июля, в Украине будет переменная облачность и периодические дожди с грозами. Осадки стоит ждать местами на западе, севере, в центре, а также в Одесской и Николаевской областях. На остальной территории будет сухо. Температура - практически по всей стране комфортная, без жары. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +22°, дождь.
- Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью +16°, днем +23°, дождь.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью +15°, днем +22°, дождь.
- В Ровно завтра переменная облачность, ночью +15°, днем +21°, дождь.
- В Тернополе 7 июля ночью +15°, днем +23°, переменная облачность, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +15°, днем +22°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +15°, днем +24°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем будет +27°, переменная облачность, дождь.
- В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +17°, днем +26°, дождь.
- В Виннице завтра будет +14°...+24°, переменная облачность, дождь.
- В Житомире во вторник ночью +13°, днем +22°, переменная облачность, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+22°, переменная облачность, дождь.
- В Черкассах завтра ночью +14°, днем +26°, переменная облачность, дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +27°, ясно.
- В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +14°...+25°.
- В Одессе 7 июля - переменная облачность, температура ночью +20°, днем +26°, дождь.
- В Херсоне во вторник ночью будет +16°, днем +29°, ясно.
- В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +16°, днем +29°, возможен дождь.
- В Запорожье температура ночью +17°, днем +27°, ясно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +23°, переменная облачность.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +14°, днем +24°.
- В Днепре температура ночью будет +16°, днем +26°, ясно.
- В Симферополе во вторник будет ясно, +17°...+28°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +26°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +27°.
Какой праздник 7 июля, приметы погоды
7 июля - день памяти преподобного Фомы. По приметам, если в этот день гремит гроза, то будет плохой урожай орехов.