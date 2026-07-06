Почему некоторые люди носят много колец: объяснение психологов

По словам экспертов, большое количество колец не всегда свидетельствует о желании выделиться.

Многие считают, что люди, носящие большое количество колец, просто стремятся привлечь к себе внимание. Однако психологи утверждают, что за этой привычкой часто скрывается гораздо более глубокий смысл, пишет The Economic Times.

Люди по-разному относятся к кольцам: одни носят только одно, другие украшают ими сразу несколько пальцев, сочетая разные стили, металлы и камни.

На первый взгляд может показаться, что это лишь дань моде или способ привлечь внимание. Однако психология предлагает гораздо более глубокое объяснение.

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Специалисты считают, что украшения нередко являются способом самовыражения. Они могут отражать личность, напоминать о важных событиях, символизировать ценности или близкие отношения.

В то же время универсального объяснения нет, ведь у каждого человека есть свои мотивы. Однако психологические теории помогают понять, почему для многих кольца имеют особое эмоциональное значение.

Ювелирные изделия как часть личной идентичности

Одно из самых известных объяснений предлагает теория "расширенного Я", разработанная психологом Расселом Белком. Она утверждает, что люди нередко воспринимают некоторые свои вещи как продолжение собственной личности.

В таком случае кольца перестают быть просто украшениями. Они могут напоминать о важных событиях, символизировать жизненные достижения или хранить память о близких. Например, человек может носить кольцо, унаследованное от бабушки или дедушки, вместе с украшениями, приобретенными по случаю значимых событий в жизни.

Каждая такая вещь становится частью личной истории. Именно поэтому отказ от неё для некоторых людей может восприниматься как потеря части собственной идентичности.

Кольца с символическим значением

Еще одно объяснение предлагает теория символического самозавершения, разработанная психологами Робертом Виклундом и Питером Холлвитцером. Она утверждает, что люди используют важные для себя символы, чтобы подчеркнуть определенные черты своей личности.

Кольцо может символизировать творчество, независимость, преданность, духовность, семейные традиции или личные достижения. В таком случае украшение является не просто элементом образа, а напоминанием о ценностях, которых придерживается человек.

Личные вещи как укрепление эмоциональной связи

Исследования, посвященные привязанности к вещам, показывают: люди нередко формируют эмоциональную связь с предметами, которые имеют для них особое значение. В отличие от обычных аксессуаров, памятные кольца часто связаны с важными отношениями или событиями.

В таких случаях украшение становится своеобразным носителем воспоминаний. Человек может продолжать носить кольцо, полученное от близкого друга много лет назад, даже если мода уже изменилась.

Самовыражение как способ передачи черт личности

Исследования самовыражения показывают, что люди естественным образом используют внешний вид как способ коммуникации. Одежда, прическа, татуировки и украшения могут передавать определенные черты характера еще до начала разговора. Так, массивные кольца иногда ассоциируются с любовью к творчеству, тогда как минималистичные модели – с простотой и сдержанностью.

Кольца как напоминание о значимых моментах

Еще одно объяснение связано с автобиографической памятью. Предметы, которые ассоциируются с важными событиями, часто помогают воссоздавать личные воспоминания. Например, кольцо, подаренное по случаю выпуска, может напоминать о годах учебы, а семейная реликвия – о близких людях или прошлых событиях. В таких случаях каждый взгляд на украшение возвращает человека к значимым моментам жизни.

Привычные вещи создают ощущение психологического комфорта

Психологи также описывают эффект привычного воздействия, который заключается в том, что люди склонны больше ценить то, к чему привыкают. Если кольца носят каждый день, они постепенно становятся частью привычного ритуала. В случае отсутствия таких украшений человек может испытывать дискомфорт, даже если окружающие этого не замечают.

Еще больше интересного об украшениях

Ранее УНИАН писал о том, какие советские украшения сейчас в тренде. Отмечалось, что бижутерия, которая была на пике популярности в прошлом веке, снова в моде.

Также были названы самые трендовые украшения на весну-лето 2025 года. Как отмечалось в материале, это – время смелых акцентов, символических деталей и яркого самовыражения.

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