7 июля погоду в Киеве испортят дождь и ветер

Температура будет комфортной.

Во вторник, 7 июля, жары в Киеве не ожидается, но будет ветрено и пройдет дождь. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +15°...+16°, а днем термометры покажут +23°...+24°. Ожидается переменная облачность и кратковременный дождь, который может перейти в ливень. Осадки будут также и по Киевской области, возможна гроза.

Атмосферное давление 742-745 мм ртутного столба. Западный ветер добавит свежести, так как будет довольно ощутимый, 7-12 м/с.

Видео дня

Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью +16°, днем +23°, дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +15°, днем +22°, дождь.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +15°, днем +21°, дождь.

В Тернополе 7 июля ночью +15°, днем +23°, переменная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +15°, днем +22°, дождь.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +15°, днем +24°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем будет +27°, переменная облачность, дождь.

В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +17°, днем +26°, дождь.

В Виннице завтра будет +14°...+24°, переменная облачность, дождь.

В Житомире во вторник ночью +13°, днем +22°, переменная облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+22°, переменная облачность, дождь.

В Черкассах завтра ночью +14°, днем +26°, переменная облачность, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +27°, ясно.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +14°...+25°.

В Одессе 7 июля - переменная облачность, температура ночью +20°, днем +26°, дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет +16°, днем +29°, ясно.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +16°, днем +29°, возможен дождь.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +27°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +23°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +14°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +26°, ясно.

В Симферополе во вторник будет ясно, +17°...+28°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +26°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +27°.

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