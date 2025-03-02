Она скрывается внутри "космической подковы".

Астрономы обнаружили огромную чёрную дыру размером в 36 миллиардов солнц, скрывающуюся внутри так называемой "космической подковы". Это одна из крупнейших чёрных дыр, когда-либо найденных.

Сама "космическая подкова" является системой из двух галактик в созвездии Льва, которую впервые открыли в 2007 году, пишет Live Science.

На снимках этого объекта можно увидеть светящееся кольцо, окружающее переднюю галактику LRG 3-757. Это явление, известное как кольцо Эйнштейна, возникает, когда массивная галактика искажает и усиливает свет более далёкой галактики, расположенной позади неё.

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Такое усиление света называется "гравитационным линзированием" и было предсказано Альбертом Эйнштейном ещё в 1915 году. Новое исследование показало, что именно черная дыра в центре LRG 3-757 придаёт ей достаточную массу, чтобы искривлять свет.

Теория общей относительности Эйнштейна описывает, как массивные объекты искажают ткань Вселенной, называемую пространством-временем. Он показал, что гравитация — это не просто сила, а результат искривления пространства-времени материей и энергией.

Когда свет проходит через сильно искривлённый участок пространства-времени, например, рядом с массивной галактикой, он изгибается, создавая световое кольцо вокруг объекта.

Астрономам пришлось использовать данные со спектрографа Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) в пустыне Атакама (Чили), а также снимки Космического телескопа Хаббла. И впоследствии, проанализировав мощное гравитационное линзирование галактики LRG 3-757 (чья масса в 100 раз превышает массу Млечного Пути), а также скорость и траекторию движения её звёзд, учёные пришли к выводу, что для объяснения наблюдаемых данных необходимо присутствие ультрамассивной чёрной дыры.

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Ранее УНИАН сообщал, что ученые нашли загадочную спираль, которая напоминает Млечный Путь, на краю Солнечной системы.

В течение длительного времени внешний вид облака Оорта был неизвестен, однако новые исследования свидетельствуют о том, что оно может иметь не такую простую сферическую форму, как считалось ранее.

Кроме того, ученые оказались на шаг ближе к Марсу после того, как ядерное ракетное топливо NASA выдержало температуру более 2000 градусов.

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