Шаг к Марсу: ядерное ракетное топливо NASA выдержало температуру более 2000 градусов

Благодаря новому топливу ядерная тепловая силовая установка будет в два-три раза эффективнее обычных химических ракетных двигателей.

Компания General Atomics Electromagnetic Systems совместно с NASA провели успешные испытания ядерного топлива, которое может стать источником энергии для будущих быстрых космических полетов, включая миссии на Марсе, пишет SciTechDaily.

Отмечается, что это достижение доказало долговечность топлива в экстремальных космических условиях. Благодаря этому инженеры приближаются к созданию практических ядерных тепловых силовых установок для освоения более глубокого космоса.

"Результаты недавних испытаний представляют собой важнейшую веху в успешной демонстрации конструкции топлива для реакторов NTP. Топливо должно выдерживать чрезвычайно высокие температуры и среду горячего водородного газа, с которой обычно сталкивается реактор NTP, работающий в космосе. Мы очень воодушевлены положительными результатами испытаний, доказывающими, что топливо может выдержать эти условия эксплуатации, приближая нас к реализации потенциала безопасной и надежной ядерной тепловой тяги для цислунарных и дальних космических полетов", - рассказал президент General Atomics Electromagnetic Systems Скотт Форни.

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В издании поделились, что всего было проведено несколько высокоэффективных испытаний топлива в Хантсвилле, штат Алабама. Ядерное топливо испытывалось с пропусканием горячего водорода через образцы и подвергалось шести термическим циклам, которые быстро нарастали до пиковой температуры +2326 °C.

Каждый цикл включал 20-минутную выдержку при пиковой температуре, чтобы продемонстрировать эффективность защиты топливного материала от эрозии и деградации под воздействием горячего водорода. Были проведены дополнительные испытания с различными защитными элементами, чтобы получить дополнительные данные о том, как различные улучшения материала улучшают работу в условиях, подобных реактору.

"Насколько нам известно, мы стали первой компанией, которая использовала компактную установку для экологических испытаний топливных элементов (CFEET) в NASA MSFC для успешного тестирования и демонстрации живучести топлива после термоциклирования в водороде при репрезентативных температурах и скоростях", - сказала вице-президент подразделения ядерных технологий и материалов в General Atomics Electromagnetic Systems Кристина Бэк.

По ее словам, благодаря новому топливу ядерная тепловая силовая установка будет в два-три раза эффективнее обычных химических ракетных двигателей. Бэк добавила, что ученые продолжат совершенствовать свою разработку.

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