Речь идет об облаке, которое имеет спиральную структуру, похожую на диск Млечного Пути.

Суперкомпьютер NASA Pleiades получил новые данные об облаке Оорта - огромной теоретической сферической оболочке из ледяных объектов, которая окружает нашу Солнечную систему. В течение длительного времени внешний вид облака Оорта был неизвестен, однако новые исследования свидетельствуют о том, что оно может иметь не такую простую сферическую форму, как считалось ранее, пишет Interesting Engineering.

В частности команда ученых из Юго-Западного научно-исследовательского института обнаружила, что внутренняя часть уникального образования может иметь форму спирального диска, который напоминает небольшую галактику.

В чем заключается сложность изучения облака Оорта

По словам исследователей, такое гигантское пространство, простирающееся от тысяч до сотен тысяч астрономических единиц, является домом для остатков формирования нашей Солнечной системы. Речь идет о ледяных остатках, карликовых планетах и местах рождения долгопериодических комет.

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По информации NASA, даже со скоростью космического аппарата "Вояджер-1", что составляет более миллиона километров в день, ему понадобится 300 лет, чтобы войти в облако Оорта, а также 300 тысяч лет, чтобы выйти из него.

"Внутренний край облака Оорта находится на расстоянии от 2000 до 5000 астрономических единиц (а.е.) от Солнца, а внешний - на расстоянии от 10 000 до 100 000 а.е. Чтобы дать вам представление о масштабе, одна а.е. соответствует среднему расстоянию, которое отделяет Землю от Солнца, что составляет около 93 миллионов миль или 150 миллионов километров", - говорится в материале.

Учитывая огромное расстояние, объекты облака Оорта слишком далекие, малые, слабые и медленные для прямого наблюдения. Поэтому в основном для понимания облака специалисты полагаются на долгопериодические кометы и ледяные выбросы.

"В этой новой работе ученые использовали траектории движения комет, чтобы получить представление о строении облака Оорта. Кроме того, модель учитывает гравитационные воздействия, действующие на облако Оорта как изнутри нашей Солнечной системы, так и из внешних источников, таких как другие звезды и центр галактики Млечный Путь", - объясняют в Interesting Engineering.

В то же время в Live Science отметили, что команда исследователей запустила модель на суперкомпьютере Pleiades. К их удивлению, результаты показали, что внутренняя часть облака имеет спиральную структуру, которая похожа на диск Млечного Пути.

"Внутренняя часть системы, находящаяся на расстоянии от 1 000 до 10 000 а.е. от Солнца, демонстрирует спиральное образование с рукавами, которые простираются на 15 000 а.е.", - уточнили в материале.

"Поскольку галактический прилив отделяет тела от рассеянного диска, он создает спиральную структуру в физическом пространстве длиной примерно 15 000 астрономических единиц. Спираль является долгоживущей и сохраняется во внутреннем облаке Оорта до настоящего времени", - подытожили в исследовании.

По мнению ученых, недавно предложенную спиральную структуру облака Оорта можно подтвердить, наблюдая его объекты или обнаруживая их отраженный свет, однако наблюдение этих объектов является очень сложной задачей.

Другие исследования космоса

Ранее сообщалось, что ученые случайно обнаружили в космосе гигантское "кольцо Эйнштейна". На изображении можно разглядеть световой круг, который создан гравитационным линзированием вокруг галактики на расстоянии 500 млн световых лет от Земли под названием NGC 6505.

Также сообщалось, что NASA запустит миссию для воспроизведения солнечного затмения. Таким образом ученые хотят понять, как формируется солнечный ветер и почему он ускоряется во время путешествия в космос.

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