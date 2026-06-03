Мозг как зернышко, а память как у людей: найдены насекомые, которые различают лица

Мозг пчелы насчитывает всего около 960 000 нейронов.

Медоносные пчелы способны распознавать человеческие лица и узнавать их с разных ракурсов, несмотря на то, что их мозг меньше иголки булавки, пишет Space Daily.

Долгое время в научном мире считалось, что идентификация зрительных образов такого уровня – это чрезвычайно сложная проблема. Для ее решения якобы нужен большой по объему мозг и специальные нейронные области, такие как человеческая веренообразная область лица, которую изучают десятилетиями.

Для проверки своей гипотезы исследователи использовали фотографии человеческих лиц из тестов, которые обычно применяют в психологии человека. Чтобы пчелы не могли ориентироваться по одежде, прическам или другим подсказкам, все снимки обрезали четко до лица и шеи, а также обеспечили им одинаковое освещение и фон. Поскольку пчелы никогда ранее не сталкивались с людьми в эволюционном смысле, ученые задействовали их природные способности к различению узоров с помощью пищевой мотивации.

Видео дня

В ходе тренировок одно конкретное лицо связывали с каплей сладкого раствора сахарозы, тогда как другие, отвлекающие фотографии ассоциировались с каплей горького хинина.

Через несколько повторений насекомые четко научились лететь только к нужному снимку и избегать остальных. Чтобы убедиться, что пчелы не ориентируются на остаточный запах еды, финальные тесты провели вообще без сладкой воды, и пчелы все равно летели к нужному фото с точностью 80–90 процентов, сохраняя эту информацию в памяти не менее двух дней.

Дальнейшие исследования выявили еще более поразительный факт: насекомые используют конфигуративную обработку изображений. Это та самая стратегия, на которой базируется человеческая зрительная система. Пчелы запоминают не отдельные черты, а именно относительное пространственное расположение глаз, носа и рта.

Когда ученые попытались переставить эти элементы местами, пчелы просто перестали узнавать рисунок, хотя все знакомые детали оставались на месте.

"Действительно удивительно, что насекомое с мозгом размером с микроточку может справиться с таким типом анализа изображений, когда у нас есть целые участки мозга, посвященные этой проблеме", – заявил исследователь Мартин Джурфа.

Мозг пчелы имеет всего около 960 000 нейронов в объеме одного кубического миллиметра. Простые алгоритмы конфигурационной обработки, подсмотренные у насекомых, теперь хотят использовать для создания систем искусственного интеллекта, которые вынуждены работать в условиях строго ограниченных вычислительных ресурсов.

Другие интересные исследования

Ранее УНИАН писал, как влияет на здоровье замена сахара на мед. Оба продукта относятся к источникам быстрых углеводов, однако их влияние на организм может отличаться и зависит от количества и качества потребления. По данным исследований, все же мед является более полезным.

Вас также могут заинтересовать новости: