Теоретически, дрон может быть очень полезным для разведки, но на практике возникает куча вопросов.

Китайские военные инженеры заявили о создании миниатюрного беспилотника-разведчика размером с муху. Однако у экспертов по оружию есть большие сомнения относительно того, насколько он может быть полезным, пишет Business Insider.

Разработку представил Китайский национальный университет оборонных технологий в видеосюжете, который показали на государственном военном телеканале CCTV-7. Микродрон был размером с человеческий ноготь и имел крошечные, похожие на листья, крылья и тонкие, жилистые ножки.

Старший научный сотрудник Стэнфордского центра международной безопасности и сотрудничества Герб Лин в комментарии Business Insider признал, что в теории такой дрон может стать хорошим инструментом для наблюдения, особенно внутри зданий. Но миниатюрные размеры прибора накладывают на него значительные ограничения.

"Если это настоящий дрон и питается традиционным способом (от батареи), его продолжительность в воздухе будет ограничена емкостью батареи. Кроме того, он очень легкий, и поэтому его легко сдувает ветер. Эти факторы говорят о том, что он не особо полезен для наблюдения за большой территорией", - пояснил аналитик.

Чем меньше дрон, тем он более уязвим к факторам внешней среды, соглашается Сэмюэл Бендетт, советник Центра военно-морского анализа и эксперт по дронам.

"Даже в помещении могут быть условия, которые могут помешать работе этих дронов, такие как даже легкий ветерок, поток воздуха от кондиционера, открытое окно или другие препятствия", - отметил он.

Еще один вопрос, который следует учитывать - это связь. Размер дрона означает, что он вряд ли сможет перевозить мощное оборудование.

"Хотя технически возможно построить крошечный БПЛА, подобный тому, что продемонстрировали китайские разработчики, его фактическая производительность, вероятно, будет значительно отличаться [от желаемых]", - сказал он.

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