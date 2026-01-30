В Сахаре нашли загадочные темные плато, которые меняют пустыню уже миллионы лет

На юге Мавритании ученые NASA зафиксировали необычные темные плато, которые существенно влияют на формирование песчаных дюн в Сахаре. Спутниковые снимки показали, что с одной стороны этих образований активно накапливается песок, тогда как с другой - дюны почти полностью отсутствуют, пишет Indian Defence Review.

Отмечается, что эти темные образования резко контрастируют со светлыми песками Сахары, поэтому и привлекли внимание аналитиков и геологов, изучающих эволюцию пустынных ландшафтов. Расположены загадочные объекты вблизи Геру - небольшого города на юге Мавритании.

В публикации говорится, что линия из этих трех черных плато поднимается над окружающими равнинами на 300-400 метров и замедляет воздушные потоки с северо-востока, когда ветер натыкается на их восточные склоны. Уменьшение скорости ветра позволяет песку оседать, образуя дюны, которые непосредственно упираются в возвышенность. Далее по ветру простирается цепь барханов – дугообразных, серповидных дюн – длиной до 15 километров.

При этом западные стороны плато остаются почти полностью свободными от песка. Это объясняется ветровой эрозией: быстрые вихревые потоки, возникающие из-за препятствия, сдувают рыхлые частицы и не дают дюнам сформироваться. Такие изменения воздушных потоков создают устойчивую зону без накопления осадков, несмотря на схожее влияние региональных ветров, говорится в статье.

Снимки, опубликованные NASA Earth Observatory, подтверждают, что это явление остается неизменным по крайней мере в течение десятилетия. Фотография 2014 года демонстрирует почти идентичное расположение дюн, что свидетельствует о длительной стабильности взаимодействия между ветром и рельефом.

Происхождение плато

Отмечается, что эти плато являются геологическими остатками палеозойской песчаниковой формации возрастом более 250 миллионов лет. Они сохранились после длительной эрозии, которая разрушила более мягкие окружающие породы. Их высота и устойчивость объясняются наличием твердой, устойчивой к эрозии покровной породы, которая защищает плоские вершины от разрушения.

Каждое плато покрыто тонким слоем так называемого каменного лака - темного вещества, богатого оксидами марганца и железа. Этот слой формируется медленно, в течение тысяч лет в засушливых условиях, в результате химического осаждения, а иногда и с участием микроорганизмов. Именно он придает плато характерный черный цвет и дополнительно повышает их устойчивость к эрозии.

В NASA объяснили, что прочность покровной породы с лаком позволила этим плато сохраниться, в то время как ветер и вода постепенно разрушали окружающий ландшафт. Такой избирательный процесс эрозии соответствует механизмам формирования плато, зафиксированным в засушливых регионах по всему миру.

Региональные параллели и планетарное значение

Примерно в 460 километрах к северу расположена структура Ришат - еще одно образование палеозойского возраста в Мавритании, известное как "Глаз Сахары". Оно имеет общее геологическое происхождение с плато вблизи Геру, но отличается кольцевой, а не линейной формой.

Подобные образования встречаются не только на Земле, пишет издание. Плато доминируют и на поверхности Марса, где эоловые процессы создали похожие, открытые для ветра формы рельефа.

"Изучение земных аналогов, в частности мавританских плато, помогает интерпретировать марсианскую геологию, особенно при подготовке к посадкам марсоходов или миссий по возвращению образцов", – говорится в статье.

Анализ 2023 года, опубликованный на Live Science, подчеркнул, что эти формации стали важным объектом дистанционного зондирования и межпланетных сравнительных исследований. Стабильность расположения дюн подтверждает целесообразность использования этого региона в качестве модели для анализа других планетарных ландшафтов.

Интерес NASA к району Геру частично обусловлен именно этой сравнительной ценностью. Взаимодействие между древним рельефом и современными ветровыми режимами раскрывает долгосрочные экологические процессы, актуальные как для земной, так и для планетарной науки.

Ранее УНИАН рассказывал, что в NASA раскрыли, каким будет конец света. По оценкам ученых, примерно через пять миллиардов лет наше Солнце расширится до стадии красного гиганта, что приведет к уничтожению Земли. При этом оно либо поглотит нашу планету, либо разорвет ее мощными гравитационными силами, после чего оставит после себя облако газа и пыли – материал для формирования новых планет.

