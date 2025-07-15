В результате образовались озёра на территориях, которые десятилетиями оставались сухими.

Мы знаем пустыню Сахару как одно из самых засушливых мест на планете. Но, согласно последним данным NASA и исследованиям климата тысячелетней давности, всё было совсем иначе. А в 2024 году в некоторых частях региона снова выпало необычное количество осадков. Об этом пишет ECOticias.

Отмечается, что когда в пустыне Сахара произошло нечто поистине необычное: несколько дождливых дней подряд. Один из самых удивительных случаев произошёл на северо-востоке Судана, где плотина Арбаат не выдержала давления и обрушилась. И это было не просто небольшое количество осадков: по оценкам NASA, всего за один месяц выпало количество осадков, эквивалентное пятилетней норме.

В районах к югу от Атласских гор также прошли сильные дожди. В результате образовались озёра на территориях, которые десятилетиями оставались сухими. Данные подтверждают, что мы столкнулись с очень редким климатическим явлением во всём мире.

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Ранее исследователи из Оксфордского университета проанализировали сталагмиты в пещерах Марокко и идентифицировали изотопы кислорода, которые свидетельствуют о влажном прошлом пустыни, которое длилось от 8700 до 4300 лет назад, также известном как Африканский влажный период. В этот период тропические колонны, представляющие собой крупные облачные системы, образованные разницей температур между полушариями, обрушивали дожди на весь регион.

Интересно, что это была обитаемая пустыня с густой растительностью и человеческими поселениями, занимающимися сельским хозяйством. В подтверждение этому открытию, несколько неолитических поселений возникли прямо в период обильных дождей, что показывает, как климат изменил всё.

Анализируя индекс NDVI (используемый для измерения плотности растительности со спутника), NASA пришло к выводу, что Сахара оставалась практически такой же засушливой, как и прежде. Растительность увеличилась, но это было особенно заметно в Сахеле, полосе саванны к югу от пустыни.

Важно, что реакция растительности зависит не только от количества осадков. Другие факторы, такие как тип почвы, температура воздуха и история водных ресурсов, играют важную роль. Если вспомнить далёкую Сахару, где почва песчаная и практически нет спящих семян, ожидающих воды, одного дождя недостаточно для буйного роста зелени. Сейчас, в Сахеле, сочетание плодородной почвы и спящей растительности привело к настоящему расцвету жизни.

Отмечается, что тот факт, что центр Сахары остаётся устойчивым к зелени, показывает, насколько трудно преодолеть климатические изменения.

Новости о Земле

Самая низкая точка на суше на Земле - это берега Мёртвого моря на Ближнем Востоке. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, они лежат примерно на 430 метров ниже уровня моря.

Интересно, что точная глубина Мёртвого моря может меняться ежедневно. По данным NASA, в жаркий и сухой летний день уровень воды может опускаться на 2-3 сантиметра из-за испарения.

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