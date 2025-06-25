Если теория физика окажется верной, это не только сократит время полета на Марс, но и сократит воздействие космической радиации на астронавтов.

Будущие экспедиции людей на Марс могут стать еще проще. Ученый нашел способ, который позволит добраться до Красной планеты всего за 90 дней, пишет ECONews.

Отмечается, что полет от Земли до Марса по привычным траекториям полета займет от шести до девяти месяцев. Помимо этого астронавтам и инженерам придется столкнуться с огромным вызовом, так как для такой экспедиции необходимы технологии, которые сейчас недостижимы.

Согласно исследованию физика из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Джека Кингдона, космический корабль SpaceX Starship способен добраться до Марса за три месяца. Он проанализировал межпланетные траектории с помощью уже доступных инструментов, таких как Lambert Solver, обнаружив идеальные даты для полета.

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Кингдон считает, что лучше всего будет совершить полет на Марс в апреле 2033 года. По его расчетам, миссия могла бы покинуть Землю и достичь Марса за 90 дней, а через еще 90 дней вернуться обратно. Также он предлагает совершить экспедицию в июле 2035 года, при которой люди вернулись бы на Землю через 104 дня.

Несмотря на разные даты и сроки путешествия, обе траектории были бы возможны с использованием текущего двигателя Starship, заверил физик. Он отметил, что понадобилась бы дозаправка на околоземной орбите и повторная дозаправка на Марсе с использованием практики сбора, обработки, хранения и использования материалов, найденных или произведенных на планете.

В издании поделились, что если теория Кингдона окажется верной, это не только сократит время полета на Марс, но и сократит воздействие космической радиации на астронавтов.

Еще одним преимуществом является сохранение физического здоровья, так как в условиях микрогравитации астронавты теряют около 1% костной массы в месяц. Благодаря более быстрому маршруту члены экипажа прибудут на Марс с большей силой и физической подготовкой.

В издании подчеркнули, что даже более короткий полет на Марс является невероятно трудным испытанием. Starship должен будет выдерживать интенсивные входы в атмосферу как Марса, так и Земли. Кроме того, новый план потребует очень высокой частоты запусков: до 45 полетов Starship за миссию.

Какая планета является ближайшей к Земле

Ранее ученые из NASA и Центра инженерных исследований и разработок армии США перевернули традиционное представление о близости планет. Они определили, что Меркурий является ближайшей к Земле планетой.

Это открытие связано с быстрой орбитой Меркурия вокруг Солнца. Быстрый оборот планеты означает, что она проводит больше времени на одной стороне Солнечной системы с Землей, чем другие планеты.

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