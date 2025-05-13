Не Венера или Марс: ученые определили ближайшую планету к Земле

До этой планеты можно добраться примерно за пять часов.

Меркурий часто игнорируется в дискуссиях о космических соседях Земли. Тем не менее, согласно новым расчетам, он стал ближайшей к нам планетой, пишет Farmingdale Observer.

Отмечается, что ученые из NASA и Центра инженерных исследований и разработок армии США перевернули традиционное представление о близости планет. При помощи инновационного "метода точечных окружностей" они рассчитали средние расстояния между планетами с течением времени, а не просто измерили точки ближайшего сближения. Результаты показали, что Меркурий в среднем находится даже ближе к Земле, чем Венера или Марс.

В издании поделились, что это открытие связано с быстрой орбитой Меркурия вокруг Солнца. Его быстрый оборот означает, что он проводит больше времени на одной стороне Солнечной системы с Землей, чем другие планеты.

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Ученые объяснили, что эта закономерность близости оставалась скрытой из-за слишком простых расчетов. При помощи более сложных методов измерений, которые учитывают орбитальную динамику в течение длительных периодов времени, они обнаружили, что Меркурий в среднем является ближайшим соседом для всех планет Солнечной системы.

В издании добавили, что расстояние ближайшего сближения Земли с Меркурием составляет 77 миллионов километров. Тем не менее некоторые космические аппараты, включая зонд NASA Parker Solar Probe, могут добраться до планеты примерно за пять часов при максимальной скорости.

Пока Меркурий остается недоступным для исследования непосредственно людьми из-за экстремальной температуры от -173°C до 427°C и отсутствия существенной атмосферы. Тем не менее ученые отправляют на планету роботизированные миссии, с помощью которых удается собрать важные данные.

В издании подчеркнули, что новое исследование демонстрирует, как наука постоянно развивается. Иногда даже устоявшиеся теории оказываются ошибочными.

Другие исследования космоса

Ранее ученые выяснили, когда на Земле исчезнет кислород. Ученые отмечают, что биосфера Земли исчезнет через 2 миллиарда лет из-за сочетания перегрева и дефицита CO₂ для фотосинтеза. Это общеизвестный факт.

Кроме того, ученые бросили вызов 160-летней теории происхождения жизни на Земле. В новом исследовании подвергли сомнению обоснованность одной из важных гипотез.

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