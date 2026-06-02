Открытие геологов помогло разгадать, как образовалась река из Эдема

Геологическое открытие раскрыло ранее неизвестную главу в истории реки, связанной с одной из самых известных библейских историй.

Река Евфрат упоминается в Книге Бытия как один из четырех водных каналов, вытекающих из Эдема, библейского райского сада, где, как считается, жили Адам и Ева.

Несмотря на ее центральную роль в библейской традиции и становлении цивилизаций Месопотамии, ученые долгое время не могли точно определить, как образовалась эта река, пишет Daily Mail. В течение десятилетий свидетельства о ее происхождении оставались скрытыми под слоями осадочных пород и замаскированными миллионами лет тектонических сдвигов.

Теперь ученые заявили, что разгадали эту загадку, впервые реконструировав древнюю историю этой реки. Отмечается, что команда исследователей восстановила прошлое реки, используя сейсмическую съемку, спутниковые наблюдения, геологическое картирование и осадочные отложения, погребенные под Средиземным морем.

Видео дня

Анализ показал, что две огромные реки, известные как Палео-Карасу и Палео-Мурат, когда-то текли раздельно по территории современной Турции и Сирии, прежде чем мощные геологические силы изменили их русло.

Примерно 1,6 млн лет назад эти водные пути слились и начали течь к Персидскому заливу, образовав современный Евфрат.

Что показал анализ

Анализ показал, что река Палео-Мурат появилась более 16,5 млн лет назад, а Палео-Карасу - примерно от 8,6 до 5,9 млн лет назад.

В этот период обе реки впадали в серию слабо связанных между собой озер к югу от Северо-Анатолийского разлома, а не являлись частью современной системы Евфрата.

Примерно 5,3 млн лет назад крупное геологическое событие преобразило Средиземноморский регион. Связь между Атлантическим океаном и Средиземным морем была ограничена вблизи нынешнего Гибралтарского пролива, что привело к пересыханию большей части Средиземного моря.

Внезапное понижение уровня моря привело к тому, что реки по всему региону стали глубже врезаться в ландшафт, адаптируясь к новым условиям.

Ученые допустили, что в течение миллионов лет непрерывная тектоническая активность изменяла русла рек Палео-Мурат и Палео-Карасу, пока они в итоге не слились около 1,6 млн лет назад, образовав современную реку Евфрат.

Что известно о Евфрате

Река Евфрат, самая длинная водная артерия Западной Азии, протекает через Плодородный полумесяц, регион, который часто называют колыбелью цивилизации, поскольку здесь зародились одни из самых ранних обществ человечества.

Ее восточная ветвь, известная как Месопотамия, включает реки Тигр и Евфрат. Эти две реки создали оазис в засушливом регионе, что способствовало процветанию древних цивилизаций, таких как шумеры и ассирийцы, около 6000 лет назад.

Несмотря на то, что Евфрат сыграл центральную роль в процветании этих цивилизаций, происхождение этой реки до сих пор оставалось загадкой.

Ранее некоторые исследователи предполагали, что Евфрат произошел от одной реки, впадавшей в Средиземное море или в древние озера на территории современной Турции, в то время как другие предполагали, что он произошел от реки, впадавшей где-то на Аравийском полуострове.

Другие новости науки

Ранее сообщалось, что в Чехии строители случайно нашли сотни золотых и серебряных монет, которым 2200 лет.

Кроме того, в городе из Библии нашли огромную статую Афины, которой 2000 лет. Археологи обнаружили огромную мраморную статую богини в древнеримском городе Лаодикея.

Вас также могут заинтересовать новости: