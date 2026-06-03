Таяние снега обнажило древние руины на горе в Турции, историк предположил, что это

Главная стена, окружавшая большую часть комплекса, могла достигать высоты до 4 м, рассказал историк.

Таяние снега на горе в центральной Турции обнажило фрагменты стен, которые, возможно, являются остатками большого святилища.

Руины расположены недалеко от вершины горы Лифос, высота которой составляе 2509 м, в турецкой провинции Кайсери. Кадры, снятые с дрона после сезонного таяния снега, выявили укрепленный район, занимающий площадь около 74 300 кв м., а внутри огороженной территории видны следы построек, пишет Geekweek.

Открытие получило широкую огласку благодаря историку Халиту Эркилетлиоглу. Он выдвинул предположение, что это место ранее было большим святилищем у подножия горы, которое, возможно, было посвящено Зевсу.

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По словам Эркилетлиоглу, есть описания этого места, включавшие стены, башни, арочные погребальные сооружения и водохранилища. Историк рассказал, что главная стена, окружавшая большую часть комплекса, могла достигать высоты до 4 м.

Издание рассуждает, что для возведения сооружения такого размера потребовались значительные трудозатраты, тщательное планирование и достаточно веские причины для строительства на такой высоте. Следы, идентифицированные как места расположения водохранилищ, указывают на то, что это было поселением.

Эркилетлиоглу назвал это место одним из самых загадочных археологических памятников в Кайсери. Он утверждает, что комплекс мог служить языческим святилищем или "храмовым городом", возможно, связанным с культом Зевса. Согласно его интерпретации, верующие могли подниматься к горному поселению в рамках паломничества.

Вопрос о том, был ли Лифос святилищем, остается открытым. Особенности сооружения также могут соответствовать укрепленному наблюдательному пункту, особенно учитывая, что оно контролировало маршрут, ведущий к плато Текир.

Однако нельзя исключить, что этот комплекс был одновременно священным местом и выполнял оборонительные функции. В древности религиозные и стратегические функции часто сочетались. Горное святилище могло одновременно служить сторожевой башней. Укрепленное поселение также могло быть местом ритуалов.

Контролируемые археологические исследования могли бы определить дату его основания, этапы строительства и функцию этого места. Они могли бы прояснить, был ли Лифос в первую очередь святилищем, укрепленным поселением, горным приютом, центром паломничества или всем этим сразу.

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