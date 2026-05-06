Загадочные камни доисторических людей в Пиренеях ошеломили ученых: что они выяснили

Десятки ярко-зеленых камней, обнаруженных в пещере в Пиренеях, могут свидетельствовать о выплавке меди еще 7000 лет назад.

Загадочный зеленый камень, обнаруженный археологами высоко в Пиренеях, говорит о том, что более 4000 лет назад люди содержали высокогорный лагерь по добыче меди в Испании.

В пещере на высоте 2235 м над уровнем моря, ученые нашли слои зеленых минеральных фрагментов и множество кусков древесного угля, что говорит о том, что люди неоднократно возвращались в этот лагерь на протяжении поколений, пишет Livescience.

Что нашли археологи

Они обнаружили около 200 фрагментов загадочной зеленой породы, которая не встречалась в пещере в естественном виде. Испанские исследователи предположили, что это малахит - минералу, который можно переплавить в медь. Его, а также десятки доисторических каминов специально принесли в пещеру, чтобы добывать медь.

"Многие из этих фрагментов подверглись термической обработке, а другие нет, что ясно указывает на то, что огонь играл важную роль в их обработке и что за этим стоял умысел. Другими словами, они не сгорели случайно", - объяснила соавтор исследования Джулия Монтес-Ланда, археолог из Университета Гранады.

Согласно исследованию, самое раннее заселение пещеры произошло между 5000 и 4300 годами до нашей эры, но наиболее интенсивное использование было между 3600 и 2400 годами до нашей эры, в разгар медного века.

Что еще нашли археологи в пещере

Археологи также обнаружили два украшения и человеческие останки, относящиеся к периоду наиболее интенсивного использования пещеры. Одно украшение представляло собой удлиненный кулон, изготовленный из раковины моллюска, а другое – зуб бурого медведя, который был просверлен для ношения в качестве кулона. Среди человеческих останков были молочный зуб и кость пальца, что может указывать на то, что пещера использовалась в качестве погребального хранилища.

Что значит открытие

"Впервые в Пиренеях найдены высокогорные доисторические поселения значительной интенсивности, характеризующиеся повторяющимися действиями и прямой эксплуатацией минеральных ресурсов внутри пещеры", - сказал соавтор исследования Карлос Торнеро, доисторический археолог из Автономного университета Барселоны.

Учитывая интенсивную эксплуатацию пещеры на протяжении тысячелетий, знания об этом месте и его ресурсах, вероятно, передавались из поколения в поколение, подытожили исследователи.

