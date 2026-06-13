Ученые наконец-то выяснили, кто же доставлял камни к Стоунхенджу

Ученые пошли дальше и решили выяснить, каким же было путешествие Алтарного камня к Стоунхенджу.

Один из самых загадочных камней Стоунхенджа, вероятно, был перевезен на сотни километров по труднопроходимой местности, что подчеркивает удивительные возможности древних сообществ.

Алтарный камень - это шеститонный мегалит 5000-летнего монумента, который, как считают ученые, был перемещен из северо-восточной Шотландии за 700 км, что подчеркивает невероятный масштаб его путешествия, пишет Historia.

Новое исследование ученых Университета Кертина разрешило давний научный спорт и заявило, что за транспортировку этого камня отвечали люди, а не процессы во время ледникового периода.

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Ученые пошли дальше и решили выяснить, каким же было путешествие Алтарного камня к Стоунхенджу. Ведущий соавтор исследования, доктор Энтони Кларк, заявил, что результаты говорят о том, что это путешествие было далеко не простым и, вероятно, требовало тщательного поэтапного планирования.

"Данные указывают на преднамеренное, тщательно спланированное перемещение через сложный и разнообразный ландшафт. Моделирование показало, что процессы ледникового периода могли переносить камни на часть пути, возможно, до побережья Доггера в Северном море, но не до южной Англии. Это означает, что камень все равно должен был быть перевезен людьми на сотни километров", - рассказал ученый.

Исследование показало, что не существовало жизнеспособных ледниковых маршрутов, напрямую связывающих регион происхождения со Стоунхенджем, что подтверждает вывод о необходимости транспортировки человеком.

"Вероятно, камень перемещался поэтапно, возможно, сочетая наземный транспорт с речным или прибрежным транспортом, где это было возможно", - детализировал Кларк.

Ученые сделали вывод, что перевозка камня такого размера на такое большое расстояние потребовала бы планирования, координации и отличного знания ландшафта, не говоря уже о необычайной целеустремленности доисторических общин.

Ученые отметили, что далее сосредоточатся на точном определении источника Алтарного камня на северо-востоке Шотландии.

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