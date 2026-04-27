В вечной мерзлоте Арктики найден редкий алмаз весом более 158 карат

В замерзшей почве канадской Арктики обнаружилинеобработанный желтый алмаз весом 158,20 карата, сообщает DailyGalaxy.

Камень датируется примерно двумя миллиардами лет назад и является одним из крупнейших желтых алмазов ювелирного качества, когда-либо найденных в этой стране.

Драгоценность извлекли из шахты Диавик, расположенной на крошечном острове в 200 километрах от Северного полярного круга. Это место известно своей труднодоступностью: летом туда можно добраться только на гидросамолете, а зимой – по ледяной дороге.

"Этот камень – чудо природы и свидетельство мастерства и стойкости всех мужчин и женщин, работающих в сложной субарктической среде Диавика", – прокомментировал находку Метт Брин, операционный директор Diavik Diamond Mines.

По имеющимся данным, появление такого камня – настоящая редкость. Менее одного процента добычи на этой шахте составляют желтые алмазы, подавляющее большинство которых обычно белого цвета.

Согласно материалам, найденный экземпляр стал лишь пятым желтым бриллиантом весом более 100 карат за все 22 года работы шахты. По мнению специалистов, цвет камня обусловлен атомами азота, которые попали в кристаллическую решетку в условиях, которых сегодня на Земле уже не существует.

Интересно, что это сокровище стало "прощальным подарком" шахты, которая уже готовилась к закрытию. Как говорится в сообщении, Диавик официально завершил работу 24 марта 2026 года, сделав этот желтый алмаз последним крупным открытием в истории объекта.

На данный момент компания Rio Tinto не разглашает цену находки и имя покупателя. Патрик Коппенс, генеральный менеджер по продажам, отметил, что компания с нетерпением ждет "дальнейшего пути этого особенного бриллианта", который будет включать оценку и сложный процесс огранки.

По прогнозам экспертов, во время обработки камень может потерять более половины своего веса ради достижения идеальной формы и насыщенности цвета.

