Это произошло благодаря археологическим разведкам перед строительством Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева.

В Киевской области археологи обнаружили стоянки древних людей возрастом более 10 тыс. лет.

Как сообщает Национальная академия наук Украины, в Бучанском районе специалисты Научно-исследовательского центра "Спасительная археологическая служба" (НИЦ САС) Института археологии НАН обнаружили три стоянки древних людей, которым более 10 тыс. лет.

Открытие удалось сделать благодаря археологическим разведкам перед строительством Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева (БКАД).

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Отмечается, что стоянки датируются финальным палеолитом – периодом больших изменений на территории не только современной Украины, но и Европы. В это время, после отступления ледников, начинается заселение широких территорий от Англии до Верхнего Днепра. Здесь поселяются племена первобытных охотников, которые вели динамичный образ жизни, выживая благодаря охоте, и обустраивали временные стоянки на путях миграции животных, в частности, оленей, быков, кабанов.

Как свидетельствуют археологические находки из похожих памятников, древние люди жили тогда в сооружениях наподобие чумов, которые и по сей день используются населением крайнего севера Евразии. Это было круглое здание диаметром 4-5 м с очагом посередине, в котором проживало до 10-ти человек.

В сообщении сказано, что о том, что когда-то на этом месте размещались временные поселения, сейчас свидетельствуют найденные изделия из кремня. Пока - несколько орудий труда.

По словам директора НИЦ САС Института археологии НАН Украины Олега Осаульчука, раскопки в Киевской области будут одними из самых масштабных не только в Украине, но и в Европе. Он отмечает, что обследования уже первого участка БКАД дают надежду на очень интересные находки и открытия.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские археологи раскопали скелет самки лося периода бронзового века (3-2 тысячелетия до нашей эры) возле Ривного. Ученые предполагают, что это могло быть ритуальное захоронение.

А во Львове во время реконструкции площади Колиивщины обнаружили фрагмент средневековой высокой стены.

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Автор: Надя Пришляк