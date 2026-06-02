В галилейском поселении, которое проклял Иисус, случайно нашли драгоценный камень

Камень "Николо" был популярен в римские времена как символ престижа и высокого положения в обществе.

Во время общественных раскопок в Национальном парке Коразим в Верхней Галилее, 6-классник обнаружил редкий камень, возраст которого, вероятно, составляет не менее 1500 лет.

Как сообщило Управление природы и парков Израиля, Коразим был древним еврейским поселением, которое согласно Новому Завету, было проклято Иисусом за отвержение его учения, передает Times of Israel.

Камень, который является редкой декоративной разновидностью агата, известной как "Николо", вероятно, был вставлен украшение римской или византийской эпохи (I–VI века н.э.).

"После трех дней раскопок, примерно за 10 минут до их завершения, я копал киркой и вдруг увидел что-то синее, круглое и особенное", - поделился впечатлениями от находки мальчик.

Он рассказал, что поднял этот предмет и показал археологу.

"Когда я понял, что это что-то редкое, я почувствовал себя очень счастливым и гордым", - сказал мальчик.

Где проводились раскопки

Расположенный в нескольких километрах от Галилейского моря, Коразим был местом еврейского поселения на протяжении примерно тысячелетия, начиная с конца периода Второго Храма около 2000 лет назад и до 11 века н.э.

Поселение упоминается в Евангелиях от Матфея и Луки как одно из мест, которые не прислушались к учениям Иисуса. "Тогда [Иисус] начал упрекать города, в которых было совершено большинство Его великих дел, потому что они не раскаялись: "Горе тебе, Хоразин!"", - говорится в отрывке из Евангелия от Матфея.

О чем говорит находка

По словам директора археологических раскопок Ахии Коэна Тавора из Университета Ариэля, камень "Николо" был популярен в римские времена как явный символ престижа и высокого положения в обществе, что позволяет предположить, что в Коразиме также проживали весьма состоятельные люди.

"Находки, подобные этой, проливают свет на жизнь жителей древнего Коразима. На их мир красоты, личного статуса и связей", - говорится в его заявлении археологов.

