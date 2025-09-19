Билеты на башни на ближайшие выходные были проданы за 24 минуты после появления в онлайн-продаже.

Во Франции вновь открыли для посещения две башни собора Парижской Богоматери. Церемонию открытия провел лично президент Франции Эммануэль Макрон.

Это один из заключительных этапов масштабной реконструкции собора после пожара, пишет Би-би-си. Отмечается, что власти страны хотели, чтобы уже в эти выходные туристы смогли снова подняться по 424 ступеням на смотровую площадку.

Для туристов разработана 45-минутная экскурсия, которая стартует в южной башне с подъема на колокольню, затем проходит по террасам, которые проведут мимо двух главных колоколов собора, а затем спускается через северную башню.

"Этот маршрут был и до пожара, но теперь он заметно улучшен", - рассказал главный координатор восстановительных работ Филипп Йост.

Билеты, цена которых составила 16 евро, на башни на ближайшие субботу и воскресенье были проданы за 24 минуты после появления в онлайн-продаже.

"Башни Нотр-Дам вновь открыты для публики. Собор вновь обретает все свое великолепие и вновь открывает захватывающие виды на Париж", - прокомментировал событие президент Франции Эммануэль Макрон в Х.

Президент стал первым, кому провели экскурсию по обновленным башням.

Издание отметило, что собор не только отстроили после пожара, но и очистили от пыли и копоти, в результате чего горгульи Нотр-Дама - гротескные скульптуры мифических существ - тоже выглядят обновленными.

Теперь рабочим предстоит еще отреставрировать апсиды в восточной части собора.

"Наша цель - завершить полную реставрацию собора, устранив все недостатки, что позволит ему выглядеть наилучшим образом", - отметил Йост.

Собор Парижской Богоматери

Собор Парижской Богоматери был заложен в XII веке. Его высота составляет 96 м. За многовековую историю строительства и достройки он претерпел череду изменений.

Пожар в апреле 2019 года сильно повредил крышу собора и его готический шпиль. На восстановление было потрачено почти 846 млн евро, около 2000 человек работали над возвращением собору прежнего вида. Восстановительные работы курировал лично Макрон.

Собор был снова торжественно открыт для публики 7 декабря 2024 года. На церемонию пригласили много известных людей, в том числе президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

