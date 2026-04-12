Сколько могут прожить муравьи: ответ ученых вас точно удивит

Среди муравьев есть поразительные долгожители.

Муравьи маленькие и уязвимые, но продолжительность их жизни не обязательно низкая. Как пишет DiscoverWildlife, некоторые муравьи едва доживают до недели, в то время как другие живут достаточно долго, чтобы пережить вашего домашнего питомца.

Рабочая особь черного садового муравья (стерильная самка), скрываясь в безопасном подземном гнезде, может прожить 310-430 дней, при этом зафиксированы случаи до 1129 дней. В то же время каждая вылазка за едой увеличивает вероятность стать жертвой врага, заблудиться или попасть под непогоду – даже быть смытой водой.

Крылатые самцы, покидающие гнездо в "день летающих муравьев", в лучшем случае переживают ночь, и большинство из них умирают к следующему дню.

Видео дня

Их биологическая задача – спаривание с королевой – выполнена, и с точки зрения эволюции им нет смысла жить дольше.

Однако королева должна поддерживать свою колонию, откладывая сотни яиц в день. Она никогда не покидает безопасное гнездо, и поэтому способна прожить намного дольше.

В дикой природе она, вероятно, проживет 5-7 лет, но в лабораторной колонии в неволе одна королева прожила 29 лет – и это самая долгая зарегистрированная продолжительность жизни любого насекомого.

