Уже сегодня, 29 июля, на Земле начнется магнитная буря

Несколько вспышек, направленных на Землю, произошло на Солнце. Из-за этого у нас на планете ожидается сильная магнитная буря класса G4. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, солнечная активность была на очень высоком уровне в течение последних 24 часов. Произошла серия умеренных и сильных солнечных вспышек. В сочетании с корональным выбросом массы, который прибудет в конце июля 29-30 июля, ожидается значительная геомагнитная буря.

Физик космической погоды доктор Тамита Сков предполагает, что в результате множественных вспышек мы можем увидеть как минимум магнитную бурю класса G3, если не G4 - что означает сильный шторм.

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"Возможно, она (магнитная брю - УНИАН) не будет такой интенсивной, как шторм Ганнона 10 мая, но это сжатие нескольких последовательных штормов имеет потенциал как минимум уровня G3, если не G4. Ждем коронографов и прогонов прогнозов моделей", - сказала Сков.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури - это геомагнитные возмущения, вызванные взаимодействием солнечного ветра с магнитным полем Земли.

Опасность магнитных бурь заключается в их влиянии на различные сферы человеческой деятельности и здоровье. Во время таких бурь могут наблюдаться нарушения в работе спутниковой связи и навигационных систем, сбои в энергосетях и электронных приборах. Особенно чувствительными к этим возмущениям являются высокочастотные радиосигналы, что может привести к временной утрате связи в авиации и мореплавании.

Для людей магнитные бури представляют угрозу из-за их воздействия на сердечно-сосудистую и нервную системы. Считается, что у метеочувствительных людей могут усиливаться головные боли, учащаться сердцебиение, повышаться артериальное давление и возникать общее чувство недомогания. Поэтому в периоды сильных магнитных бурь рекомендуется ограничивать физические нагрузки и следить за состоянием здоровья.

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