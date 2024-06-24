К Земле поворачивается область Солнца, которая в мае вызвала самые мощные вспышки и магнитные бури.

К Земле снова поворачивается область Солнца, которая является источником мощнейших вспышек. Об этом сообщает The watchers.

Как сообщается, эта область уже произвела сильную вспышку. Событие началось 23 июня в 12:51 UTC (15:51 о Киеву - УНИАН) и закончилось в 13:11 (16:11 по Киеву). Удар пришелся на Атлантический океан, Европу и Африку.

Нет никаких признаков того, что произошел выброс корональной массы. Даже если бы он и был, текущее расположение этого региона не способствует возникновению направленных на Землю потоков. Однако, как сообщается издание, это изменится в ближайшие дни, когда активная область Солнца повернется в более геоэффективное положение.

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Как сообщается, во время своего майского вращения эта область Солнца произвела около 100 солнечных вспышек М-класса и более 10 Х-класса.

Несколько вспышек привели к геомагнитной буре класса G5 - самой сильной с 2003 года. 14 мая в этом регионе произошла вспышка X8.7 - на данный момент самая сильная вспышка на Солнце в 25-м солнечном цикле.

На Солнце произошла самая крупная вспышка за почти два десятилетия - что известно

14 мая текущего года на Солнце произошла самая большая вспышка за почти два десятилетия. К счастью, вспышка произошла на части Солнца, которая вращающалась вдали от нашей планеты, поэтому Земля не пострадала.

Яркую вспышку зафиксировала обсерватория солнечной динамики НАСА. Она была самой сильной с 2005 года.

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