Учёные обнаружили литий в минерале, известном как 'золото дураков': новое открытие

Ученые обнаружили большие запасы лития в минерале пирите, который ранее считали бесполезным отходом. Об этом сообщает ScienceDaily со ссылкой на исследование Университета Западной Вирджинии.
Как говорится в материале, исследователи проанализировали 15 образцов сланца, образовавшегося около 380 миллионов лет назад в бассейне Аппалачей.
В составе породы обнаружили пирит – минерал, известный как "глупое золото". К удивлению специалистов, именно внутри него скрывался литий, который является критически важным для производства аккумуляторов.
По словам Шейли Бхаттачарьи, осадочного геохимика, работавшей над проектом, команда обнаружила значительные количества лития внутри пирита в сланце – "что является неслыханным".
По ее мнению, это открытие уникально, поскольку ранее науке было мало известно о связи лития с серосодержащими минералами.
"Я пытаюсь понять, как литий и пирит могут быть связаны между собой", – пояснила она в комментарии для СМИ.
Как отмечают исследователи, такой способ добычи может быть значительно экологичнее традиционных шахт. Использование промышленных отходов и старых сланцевых пород позволит получать металл без создания новых карьеров.
По имеющимся данным, спрос на литий стремительно растет из-за перехода на электромобили и солнечную энергию.
Хотя исследование еще находится на ранней стадии, оно дает надежду на более дешевую и экологичную добычу.
"Мы можем говорить об устойчивой энергии, не используя много энергетических ресурсов", – подытожила Бхаттачария.
