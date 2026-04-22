Учёные обнаружили литий в минерале, известном как 'золото дураков': новое открытие

Они говорят, что эта находка может навсегда изменить мировую энергетику.

Ученые обнаружили большие запасы лития в минерале пирите, который ранее считали бесполезным отходом. Об этом сообщает ScienceDaily со ссылкой на исследование Университета Западной Вирджинии.

Как говорится в материале, исследователи проанализировали 15 образцов сланца, образовавшегося около 380 миллионов лет назад в бассейне Аппалачей.

В составе породы обнаружили пирит – минерал, известный как "глупое золото". К удивлению специалистов, именно внутри него скрывался литий, который является критически важным для производства аккумуляторов.

Видео дня

По словам Шейли Бхаттачарьи, осадочного геохимика, работавшей над проектом, команда обнаружила значительные количества лития внутри пирита в сланце – "что является неслыханным".

По ее мнению, это открытие уникально, поскольку ранее науке было мало известно о связи лития с серосодержащими минералами.

"Я пытаюсь понять, как литий и пирит могут быть связаны между собой", – пояснила она в комментарии для СМИ.

Как отмечают исследователи, такой способ добычи может быть значительно экологичнее традиционных шахт. Использование промышленных отходов и старых сланцевых пород позволит получать металл без создания новых карьеров.

По имеющимся данным, спрос на литий стремительно растет из-за перехода на электромобили и солнечную энергию.

Хотя исследование еще находится на ранней стадии, оно дает надежду на более дешевую и экологичную добычу.

"Мы можем говорить об устойчивой энергии, не используя много энергетических ресурсов", – подытожила Бхаттачария.

Вас также могут заинтересовать новости: