Ученые нашли причину, по которой Сахара время от времени покрывается лесами, а затем снова высыхает.

Исследователи из Финляндии и Великобритании реконструировали историческую хронологию климатических преобразований региона современной Сахары на протяжении 800 000 лет, объяснив, как самая большая пустыня мира превращалась в саванну, местами даже с лесами, а та св свою очередь – снова в пустыню.

Как отмечается в научной статье, опубликованной изданием Nature Communications, благодаря использованию более точной климатической модели команда ученых смогла заполнить некоторые пробелы в знаниях об истории региона современной Сахары.

"Циклическое превращение пустыни Сахара в экосистемы саванн и лесов является одним из самых заметных экологических изменений на планете", — говорит климатолог Эдвард Армстронг из Хельсинкского университета в Финляндии.

Видео дня

Исследователи сосредоточились, в частности, на так называемых африканских влажных периодах – промежутках времени, когда африканский континент был намного влажнее и зеленее, чем сегодня. Моделирование подтвердило давнюю гипотезу о том, что африканские влажные периоды были вызваны орбитальной прецессией (изменением оси наклона) Земли в пределах цикла протяженностью 21 000 лет.

Как было подтверждено другими данными и тестами, прецессия означала периодическое потепление в Северном полушарии и более интенсивные муссоны в Западной Африке, что привело к большему количеству осадков в регионе современной Сахары.

Еще один заметный вывод исследования заключается в том, что во время ледниковых периодов – когда гигантские ледники покрывали более высокие широты – влияние колебаний на орбите Земли было несколько нивелировано, удерживая северные регионы в холоде и ограничивая африканские муссоны.

Знание того, когда Сахара была влажной, зеленой и населенной такими животными, как бегемоты, также может дать нам больше информации о процессе распространения человечества по всему миру. Именно периоды озеленения Сахары вполне могли предоставить возможность людям (и даже другим видам) передвигаться по Северной Африке, где обычно огромные пустыни было очень трудно преодолеть.

"Наша способность моделировать влажные периоды в Северной Африке является большим достижением, и это означает, что теперь мы также можем лучше моделировать распространение людей и понимать эволюцию нашего рода в Африке", — говорит геолог из Хельсинкского университета Миикка Таллаваара.

Другие научные открытия в области истории

Как писал УНИАН, недавно ученые выяснили, как появились острова Новой Зеландии. То, что когда-то должно было стать восьмым континентом мира, просто погрузилось под воду, и лишь небольшая часть этого сегодня торчит над поверхностью океана.

Также мы рассказывали, что археологи нашли старейшую деревянную конструкцию в мире - ей около 500 тысяч лет. Это открытие уникально, потому что древесина очень редко остается нетронутой так долго.

Вас также могут заинтересовать новости: