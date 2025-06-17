Взрывоопасные предметы может активировать удар, сотрясение, трение или нагрев.

На локациях в Киеве, которые пострадали в результате ночной атаки России, и вблизи них могут находиться взрывоопасные предметы - обломки сбитых вражеских ракет и дронов, остатки их боевых частей, кассетные элементы. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА).

Отмечается, что ни в коем случае нельзя касаться и передвигать подозрительные предметы руками. Предлагается обозначить палками, одеждой или камнями место, где находится подозрительный предмет.

В сообщении сказано, что необходимо предупредить о находке других лиц, отвести их и отойти самим на безопасное расстояние - не менее 100 метров.

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В случае обнаружения таких предметов необходимо позвонить на 101 или 102.

Также сказано, что нельзя пользоваться телефоном или другими средствами радиосвязи вблизи подозрительного предмета, не пытаться извлечь из него взрывчатое вещество или детонатор.

В сообщении отмечается, что взрывоопасные ппредметы может активировать даже малейшее внешнее воздействие - удар или сотрясение, трение и нагрев.

Ночная массированная атака по Киеву - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня Россия осуществила на Киев массированную атаку дронами и ракетами. Были зафиксированы попадания в жилые дома. Во время ночного обстрела ракета попала в девятиэтажку в Соломенском районе Киева.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что девятиэтажный дом сложился до уровня полутора-двух этажей.

Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко отмечает, что под завалами дома в Соломенском районе Киева может оставаться до от 4 до 14 человек, поскольку именно такое количество людей здесь проживало и не выходит на связь.

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