Эти чипсеты можно будет встретить как в ноутбуках, так и в настольных компьютерах, выполненных на новом сокете LG1954.

В интернете разместили характеристики будущей линейки процессоров Intel Core Ultra (Nova Lake-S). Эти чипсеты можно будет встретить как в ноутбуках, так и в настольных компьютерах, выполненных на новом сокете LG1954.

В утечке упоминаются семь моделей с разным количеством ядер и TDP. Флагманским решением станет 52-ядерный Core Ultra 9. У него будет 16 производительных, 32 эффективных и еще четыре ядра LP-E с пониженным энергопотреблением. Для сравнения, актуальный Core Ultra 9 285K имеет 8 высокопроизводительных ядер, 16 энергоэффективных и ни одного LP-E.

Самым простым чипом в новом поколении станет 12-ядерный Core Ultra 3 с TDP 65 Вт. Что же до конфигураций всей линейки, то они выглядят так:

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Core Ultra 9: 16 P-ядер + 32 E-ядра + 4 LP-E ядра (150 Вт);

Core Ultra 7: 14 P-ядер + 24 E-ядра + 4 LP-E ядра (150 Вт);

Core Ultra 5: 8 P-ядер + 16 E-ядра + 4 LP-E ядра (125 Вт);

Core Ultra 5: 8 P-ядер + 12 E-ядра + 4 LP-E ядра (125 Вт);

Core Ultra 5: 6 P-ядер + 8 E-ядра + 4 LP-E ядра (125 Вт);

Core Ultra 3: 4 P-ядра + 8 E-ядра + 4 LP-E ядра (65 Вт);

Core Ultra 3: 4 P-ядра + 4 E-ядра + 4 LP-E ядра (65 Вт).

Запуск новых процессоров, как уже подтверждено, состоится только в 2026 году. Как уже упоминалось, покупателям следующих Intel Core потребуется материнская плата с новым сокетом.

Что касается более краткосрочных планов Intel, то она сейчас готовится к выпуску новой линейки процессоров Bartlett Lake для сокета LGA1700. Эти чипсеты будут использовать исключительно производительные P-ядра архитектуры Raptor Cove.

В свою очередь AMD представила бюджетный Ryzen 5 5500X3D для тех, кто все еще сидит на AM4. Этот 6-ядерник должен стать отличной основой для игрового ПК среднего уровня.

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