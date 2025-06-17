Речь идет о жилом доме в Соломенском районе Киева.

Под завалами дома в Соломенском районе Киева может оставаться до 14 человек. Об этом сказал глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в комментарии журналистам.

"По состоянию на сейчас действительно трудно назвать реальное количество людей, которое может быть под завалами. Только что нашли человека, к сожалению, погибшего. Деблокировали тело. Мы говорим, что сегодня здесь может быть от 4 до 14 человек, поскольку именно такое количество здесь проживало и не выходит на связь. Поэтому крайне важно провести все поисково-спасательные работы", - подчеркнул он.

При этом глава КГВА добавил, что надеется, что будут найдены живые люди. Ткаченко подчеркнул, что российская ракета поразила дом и фактически уничтожила весь подъезд. Он отметил, что сейчас главное деблокировать людей, а потом будет сделано обследование относительно повреждений.

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"По моему мнению, этот подъезд не подлежит восстановлению. Возможно это будет новое строительство", - сказал глава КГГА.

Он отметил, что только в этом районов около 80 объектов, которые пострадали от обстрелов. По его словам, на сегодня обратилось пока только 6 человек, которые нуждаются именно в отселении, но понимают, что это количество будет больше, потому что есть большие повреждения.

Ночная атака по Киеву - что известно

Как сообщал УНИАН, ночью россияне совершили массированную атаку на Киев дронами и ракетами, под ударом в основном были жилые дома, известно уже о нескольких десятках пострадавших, и их количество может возрасти. Есть погибшие.

Одна из российских ракет во время ночного обстрела попала в девятиэтажку в Соломенском районе Киева.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что девятиэтажный дом сложился до уровня полутора-двух этажей. Ракета прошла через все этажи вплоть до подвала.

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