В частности, определены дополнительные четыре основания, которые могут привести к приостановлению безвизовых путешествий в страны Шенгенской зоны.

Совет Европейского Союза и Европарламент пришли к согласию относительно обновления механизма, который позволяет ЕС приостанавливать безвизовый режим для граждан из третьих стран, освобожденных от подачи заявок на получение визы во время путешествия в Шенгенскую зону. При этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

В частности, благодаря этим законодательным изменениям Евросоюз сможет лучше реагировать на ситуации злоупотребления безвизовым режимом или когда этот режим используется против интересов ЕС.

"Безвизовые путешествия в ЕС выгодны как иностранным гражданам, так и Евросоюзу. Но если граждане третьих стран злоупотребляют этим преимуществом, ЕС должен иметь в наличии все необходимые инструменты, чтобы исправить ситуацию. Эти инструменты могут оказывать давление на страны, которые избегают сотрудничества в предотвращении и пресечении незаконной миграции", - отметил Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши, которая председательствует в первом полугодии 2025 года в Совете ЕС.

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В связи с этим, Совет ЕС и Европарламент согласовали четыре новых основания для запуска механизма приостановления безвизового режима.

Во-первых, речь идет о несоответствии безвизового режима третьей страны с визовой политикой Евросоюза в случаях, если будет происходить увеличение незаконного наплыва граждан из третьей страны из-за ее географической близости с ЕС.

Во-вторых, речь идет о схеме предоставления гражданства для инвесторов, когда гражданство предоставляется тем людям, которые не имеют связи с соответствующей третьей страной, в обмен на заранее определенные выплаты или инвестиции.

В-третьих, речь идет о гибридных угрозах и недостатках в законодательстве и процедурах безопасности документов.

И в-четвертых - ухудшение внешних отношений с третьей страной особенно, когда это касается прав человека, фундаментальных свобод или серьезных нарушений Устава ООН.

Таким образом, эти четыре основания для приостановления безвиза добавляются к уже имеющимся причинам, и в частности, таким как увеличение количества заявлений о предоставлении убежища от граждан страны, для которой уровень признания ходатайств о предоставлении убежища является низким, или увеличение количества граждан третьих стран, которым отказано во въезде или которые превышают срок пребывания.

При этом, новое законодательство будет содержать предельные границы для некоторых из этих оснований для приостановления. Это должно способствовать большему пониманию относительно того, когда приостановление безвиза должно состояться. В частности, предельная граница в 30% количественно будет определять значительное увеличение случаев отказа во въезде и превышения срока пребывания, заявлений о предоставлении убежища и серьезных уголовных преступлений. В то же время, порог для оценки того, следует ли считать уровень признания статуса беженца низким, определен на уровне 20%.

В этой связи, Совет ЕС и Европарламент стремятся продлить срок приостановления безвиза с 9 до 12 месяцев. Этот начальный период может быть продлен еще на 24 месяца (вместо 18, как это определено сейчас).

Также ЕС может принять решение о постоянной отмене безвизового режима, если третья страна не устранит причины, которые привели к временной приостановке безвиза.

Безвизовый режим с ЕС - детали

Как сообщал УНИАН, 11 июня 2017 года вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.

Безвизовый режим позволяет украинцам, которые имеют биометрический загранпаспорт гражданина Украины, находиться и свободно передвигаться по Европе не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Украинцы могут совершать поездки в Европу с целью туризма, посещения родственников, поиска бизнес-партнеров, посещения семинаров, конференций, концертов, музыкальных и театральных фестивалей, спортивных соревнований, проведения пляжного отдыха.

В то же время, для украинцев, которые нашли в ЕС убежище от агрессивной войны России против Украины, действует механизм временной защиты.

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