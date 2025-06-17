По словам главы МИД, планы страны по продолжению программы поставок боеприпасов Украине могут зависеть от результатов парламентских выборов в октябре.

Сейчас Чехия готова продолжить свою программу поставок тяжелых боеприпасов для Украины на следующий год, однако результат парламентских выборов, которые состоятся в октябре 2025 года, может внести коррективы. Соответствующее заявление озвучил глава Министерства иностранных дел страны Ян Липавский. Об этом пишет Bloomberg.

Как отметил Липавский, усилия Чехии по закупке боеприпасов при поддержке союзников "изменили правила игры" на поле боя в Украине, в частности, сказал он, украинские войска сейчас применяют примерно один снаряд на каждые два российских снаряда, тогда как в начале полномасштабной войны это соотношение составляло 1 к 10.

По его мнению, поставки артиллерии для Украины со стороны Европы будут иметь важное значение, поскольку поддержка США уменьшается, а амбиции президента Дональда Трампа по прекращению войны начали угасать.

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В то же время, по словам Липавского, планы Чехии о продлении программы поставок боеприпасов Украине могут зависеть от результатов парламентских выборов в октябре.

"Мы обеспечили финансирование на следующий год. Но крайне важно сохранить политическую поддержку инициативы по боеприпасам после парламентских выборов в Чехии", - сказал министр.

Как пишет Bloomberg, по состоянию на сейчас в опросах лидирует политическая сила бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, который высказался против оказания помощи Украине и размещения беженцев. Между тем правоцентристское правительство во главе с нынешним премьер-министром Петром Фиалом значительно отстает.

Поддержка Украины Чехией

Как сообщал ранее УНИАН, в 2024 году Чехия инициировала программу по поставке артиллерийских боеприпасов Украине. Президент Петр Павел сообщал, что Прага нашла более миллиона артснарядов в третьих странах, которые можно закупить для ВСУ. К инициативе Чехии по закупке артснарядов для украинской армии присоединились около 20 государств. В то же время чешские власти не разглашали, в каких странах покупает боеприпасы для ВСУ.

Также стало известно, что страны из "коалиции желающих" будут помогать с обучением и подготовкой украинских пилотов на многоцелевых истребителях F-16 в Чехии. Об этом сообщал недавно премьер-министр Петр Фиала. По его словам, обучение будет проходить на базах в Чешской Республике.

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