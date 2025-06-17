Бейкон уверен, что Россия не должна быть членом международного клуба, пока ее войска находятся на территории Украины.

Американский конгрессмен-республиканец Дон Бейкон отреагировал на недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что исключать Россию из G8 "было ошибкой".

Соответствующее сообщение политика появилось в социальной сети Х.

Он, в частности, отметил, что Россия не должна быть членом международного клуба, пока ее войска находятся на территории Украины. Также он призвал к изоляции российского диктатора Владимира Путина.

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"Пусть G7 остается G7, а не G8. Россия не должна быть частью этого форума, пока не прекратит вторжение в Украину и не выведет войска с оккупированных ею территорий. Военный преступник Путин заслуживает остракизма", - написал Бейкон.

Другие заявления Бейкона по Украине

Конгрессмен-республиканец Джон Бейкон неоднократно высказывался в поддержку Украины. Так, в конце 2024 года он заявлял, что нельзя заставлять Украину пойти на плохую сделку с РФ. Политик уверял, что точно будет защищать Украину, которая хочет быть частью Запада. И, по его мнению, США должны поддержать украинский народ в его стремлении.

Также Бейкон "разнес" заявления Трампа, когда тот назвал украинского президента Владимира Зеленского диктатором. "Президенту нужен день на перезагрузку - и начать все сначала. Он сделал плохой поворот. Я думаю, что то, что он сказал, неправильно. И это позор", - отмечал конгрессмен.

Кроме того, весной 2025 года политик сделал заявление о том, что Америка должна поддержать европейскую миротворческую миссию в Украине после войны и в целом поддерживать Киев, а не флиртовать с Кремлем. Бейкон отмечал, что Республиканская партия должна противостоять экспансионизму Путина и поддерживать суверенитет Украины.

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